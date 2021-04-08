Опубликовано совместное «селфи» марсохода и первого на Марсе вертолета

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало «селфи»-фотографию марсохода «Настойчивость» (Perseverance) и вертолета «Изобретательность» (Ingenuity), сообщили в описании изображения чиновники из Лаборатории реактивного движения НАСА.

На изображении, которое ученый Шон Доран склеил из 62 фотографий, сделанных марсоходом во вторник 6 апреля, «Настойчивость» наблюдает за маленьким вертолетом «Изобретательность». В статье отмечается, что потребовалось несколько часов, чтобы сделать мозаику, которую Доран опубликовал в своем Twitter.

По словам ученого, перед объединением частей изображения он поработал над ними, избавившись от помех и выполнив «трудоемкую задачу коррекции различий экспозиции между изображениями». «Затем [был проведен] еще один проход обработки изображений, чтобы получить окончательный вид», – сказал Доран. Space.com.

Изображение запечатлело исторический момент в исследовании планеты. Члены команды миссии готовят вертолет «Изобретательность» к первому испытательному полету, который может состояться уже в воскресенье (11 апреля).

Если миссия вертолета «Изобретательность» окажется успешной, то будущие миссии на Красную планету будут включать вертолеты, которые могут служить разведчиками для марсоходов и собирать данные самостоятельно, заявили представители НАСА.

Вертолет «Изобретательность» не несет никаких научных инструментов и не планирует собирать никаких данных, но он будет документировать свои полеты с помощью камеры высокого разрешения. И марсоход «Настойчивость» тоже будет наблюдать за вертолетом с безопасного расстояния. Есть даже шанс, что марсоход сможет записать звук полета Ingenuity с помощью своих двух бортовых микрофонов, заявили представители НАСА.

«Сосредоточение внимания на связи между Перси и Джинни было очевидным выбором для этой композиции», – написал Доран в своем электронном письме.– Очень интересно видеть любые новые фотографии с другой планеты, но эта очень особенная, и я ожидаю, что демонстрация технологии будет иметь большой успех»

После того, как миссия вертолета «Изобретательность» будет завершена, марсоход «Настойчивость» начнет всерьез сосредотачиваться на собственной научной миссии. Шестиколесный робот будет «охотиться» за признаками древней жизни на Марсе и собирать десятки образцов для будущего возвращения на Землю.

Эта работа, как и полеты вертолета «Изобретательность», будет проходить в Кратере Джезеро, где марсоход «Настойчивость» и вертолет «Изобретательность» совершили посадку 18 февраля. Снимки, сделанные марсианскими орбитальными аппаратами, показывают, что миллиарды лет назад в Джезеро было большое озеро и дельта реки.

В рамках миссии Mars 2020 закрепленный на марсоходе «Настойчивость» вертолет «Изобретательность» может совершить до пяти непродолжительных полетов на высоте до десяти метров от поверхности Марса. Первая попытка полета вертолета на Марсе запланирована на 11 апреля.

19 февраля марсоход НАСА «Настойчивый» совершил успешную посадку на Красной планете. Днем позже НАСА опубликовало сделанные аппаратом фотографии Марса. «Настойчивость» успел передать на Землю звуки с поверхности Марса, а в ноябре 2020 года во время полета на Марс аппарату удалось записать звуки космоса.