 

Донецк обвинил Киев в отказе от компромисса по Донбассу

08.04.2021, 4:06, Новости дня
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Киев на внеочередном заседании контактной группы в среду отказался согласовать практические шаги по выполнению дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе, заявили в пресс-службе министерства иностранных дел Донецкой народной республики.

«Республики подготовили и направили на согласование проект совместного заявления контактной группы, в котором изложены четкие практические шаги по реализации действующей редакции мер. В частности, отражена конкретизация модальностей работы координационного механизма по пресечению и верификации пресечению нарушений при участии СЦКК в действующем составе», – приводит текст сообщения пресс-службы МИД ДНР РИА «Новости».

Однако, как отметили в ведомстве, представители Киева были озабочены «лишь изображением «хорошей мины при плохой игре», а не реальными действиями по разрешению ключевого вопроса: обеспечения на практике устойчивого, полного и бессрочного режима прекращения огня».

«Мы попытались достигнуть компромисса, предложив заявить, что координационный механизм в рамках СЦКК в действующем составе возобновит свою полноценную работу с 00.01 (совпадает с мск) 8 апреля. Попытка не удалась», – отметили в МИД ДНР.

В среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Минские соглашения превратились в вакханалию по вине Украины, которая заблокировала процесс мирного урегулирования в Донбассе. Он также констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается.

Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник заявил, что Киев ошибается, сравнивая нынешние ВС Донецкой и Луганской народных республик с ополчением Донбасса 2014 года.



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