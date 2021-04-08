 

США допустили возможность снятия части санкций с Ирана

08.04.2021, 4:06, Новости дня
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Соединенные Штаты готовы снять с Ирана санкции, идущие вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Когда речь заходит о санкциях, вопрос, о котором я уже говорил, остается открытым. Мы готовы предпринять необходимые шаги для возвращения к соблюдению СВПД, в том числе путем отмены санкций, которые идут вразрез с СВПД», – приводит слова Прайса ТАСС.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента отметил, что переговоры по реализации иранской ядерной сделки в Вене проходят конструктивно и в деловой манере. Так, американская сторона провела консультации с представителями России, Евросоюза и Китая.

Накануне президент Ирана Хасан Роухани назвал условие, при котором Тегеран готов вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе. Ранее РФ на заседании комиссии стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) призвала стороны вернуться к изначальному варианту сделки. Также Москва предложила неформальную карту по выполнению СВПД.

В марте руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что власти исламской республики не верят обещаниям США о возвращении к ядерной сделке, Тегеран потребовал от Вашингтона реальных шагов и отмены санкций. 1 марта постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила о готовности Вашингтона вернуться к ядерной сделке с Ираном.

Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД, после чего приступил к обогащению урана до оружейного уровня.



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