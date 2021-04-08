Мнение: Следующая волна

Пару недель назад Еврокомиссия официально заявила о начале «третьей волны» коронавируса и предупредила, что до тех пор, пока вакцинация не будет проведена у 70% взрослого населения Европы, угрозы следующих «волн» неизбежны. И, конечно, снова ограничения, локдауны и никакой надежды на восстановление экономики.

Проблема заключается в том, что даже поголовная вакцинация вообще не дает никаких гарантий от новых вспышек. Тот же грипп был сезонным заболеванием несмотря на отлаженную машину производства вакцин, и скорее всего, коронавирус станет таким же заболеванием со своей сезонностью и своей спецификой, но в любом случае расчет на то, что вакцина нас спасет и все будет по-прежнему, выглядит все менее обоснованным.

Рано или поздно, но придется произносить страшные слова — теперь это навсегда, и нужно как-то с этим жить. Экстренные меры на то и экстренные, что их нельзя превращать в постоянные. Правда, эта логика работает только в том случае, если вы действительно хотите бороться. Если же вас интересует именно экстренная ситуация и экстраординарные меры, прикрываясь которыми вы намерены проводить какие-то мероприятия, вообще никак не относящиеся к борьбе с заявленной целью, тогда — да, это состояние нужно продлевать как можно дольше.

Похоже, что мы как раз в этом месте. Строительство «новой нормальности» требует уничтожения нормальности «старой», а ее как раз сейчас и истребляют вместе со средним классом по всему миру. Раз так — то нас ожидают новые «волны» и новые объяснения, что нужно еще немножечко потерпеть, придумать еще одну волшебную вакцину — и все будет хорошо.

Не будет. Не для того все делалось, чтобы вернуть все к прежней норме. До тех пор, пока не установится норма новая, все будет как сейчас.

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