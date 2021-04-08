Ушел из-под носа

Террорист на велосипеде, устроивший в центре Москвы химическую атаку на редакцию «Новой», транспортный НИИ и детскую музыкальную студию, скрылся под сотнями камер. МВД разводит руками, а вот что выяснили мы.

В ночь с 14 на 15 марта 2021 года к зданию, где расположена редакция «Новой газеты», подъехал велосипедист, одетый в прорезиненный плащ и замаскированный под курьера «Яндекса». К велику был прикреплен пульверизатор. Он опрыскал вход в здание неким химическим веществом.

В результате было эвакуировано здание НИИ московской мэрии «МосТрансПроект» — из-за сильного химического запаха: вещество было разнесено на подошвах по всем офисам. Запах чувствуется до сих пор — спустя почти месяц. И это несмотря на то, что асфальт перед входом был заменен.

«Скунс» у входа в здание, где расположена редакция, выпустил струю с отравой из трубки у заднего колеса велосипеда. Кадр с видеокамер

Въезд во двор здания, где находится редакция «Новой газеты». Фото: Ирина Гордиенко / «Новая газета»

Конечно. Приехала полиция, вызванная представителями мэрии. МЧС, другие службы.

Горслужбы у здания рядом с местом отравления. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Официальных данных о том, что это было, редакция так и не получила. Ответило лишь ГУ МЧС по Москве — в том смысле, что это не бытовой газ и не боевое отравляющее вещество. Да, и не тунгусский метеорит, понятное дело…

Между тем государственный НИИ не мог работать в течение недели. Злоумышленник же, а по существу — террорист, который в центре Москвы использовал для достижения преступных целей общественно опасный способ, по горячим следам найден не был.

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Кто знает, что в другой раз распылят подобным же образом: «Новичок» или споры сибирской язвы?

Конечно, была надежда на то, что уж в этом случае преступники будут установлены и понесут наказание — не только ведь журналисты пострадали, но и мэрия Москвы.

Это была наивная надежда.

Официально — никого не нашли и по «холодным» следам. Из источников, близких к полиции, известно: вроде сначала кого-то поймали и даже этот кто-то начал что-то рассказывать, потом оказалось — ошибочка вышла, не того изловили. А настоящий вонючка скрылся на велосипеде где-то в области, а там — уж извините…

Слушайте, вот не надо!

Все это мы проходили неоднократно, и веры в это нет никакой.

Окрестности редакции нашпигованы видеокамерами и вышками сотовой связи. Видео были изъяты. Проследить путь вонючки, который явно не заканчивал спецкурсов в Лэнгли, элементарно.

Так же предельно просто сравнить обстоятельства этого нападения с аналогичными случаями.

В июле 2017 года таким же, судя по запаху, веществом были обработаны в ночи дом и машина Юлии Латыниной в Переделкине. Пострадали соседи: дети и пожилые люди.

Тогда тоже понаехало полиции — от больших звезд и передвижных лабораторий криминалистов рябило в глазах. И точно так же никого «не нашли». Только не стоит рассказывать о том, что в Переделкине недостаточно камер. Это на трассе-то, одним концом упирающейся в Рублевку, а другим — в резиденцию патриарха?

Вещество тоже не установили. Мало того, у нашего адвоката сложилось убедительное предположение, что результаты экспертизы, если она и проводилась должным образом, просто фальсифицированы в ОВД ТИНАО.

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Безнаказанность привела к другому преступлению, которое чуть не закончилось трагедией, — в сентябре того же года там же, в Переделкине, ночью подожгли все ту же машину Латыниной. Она была припаркована рядом с домом, и полупустые баки не взорвались только потому, что пожилой папа нашего обозревателя еще не спал, а огнетушитель был исправен.

Полиция признала умышленный поджог. На этом ее работа закончилась.

Как закончилась работа сотрудников ОВД по Басманному району Москвы лишь приездом на место происшествия, когда к редакции подбрасывали то отрезанные головы животных, то траурный венок с именами наших живых сотрудников, то присылали белый порошок в почтовых конвертах.

Более-менее сотрудники этого отдела полиции сработали, только когда попытались фальсифицировать уголовное дело в отношении нашего сотрудника и посадить его якобы за совершенный им грабеж — даже в ИВС на Петровку отправили. Впрочем, тоже не вышло.

Не вышло и наказать преступников в погонах, которые пытались упрятать в тюрьму невиновного журналиста. И это несмотря на то, что нами (не УСБ МВД) были найдены видеозаписи самого факта провокации и установлен предполагаемый заказчик, которому это видео было направлено в виде отчета. Все это было приобщено к материалам проверки, которая так и не закончилась возбуждением уголовного дела.

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Люди, нанятые этим же человеком, проломили кастетом голову и мне. Важные опера из МВД тогда шепотом говорили мне, кто заказчик. Шепот остался шепотом.

Как и во всех других случаях.

Но ни у кого из сотрудников правоохранительных органов не было сомнений, мало того — были доказательства, что все эти преступления готовились на одной кухне и одним поваром. Потому и не искали, раз иногда сами исполняли его же заказы.

Вот такое время вонючек. Новый тренд: биты сменились отравляющими веществами.

Впрочем, дело не только в «Новой газете». Не проходит и месяца, чтобы не стало известно о фактах нападений на активистов, журналистов и политиков. Что это, как не террор, который покрывает государство?

Сергей Соколов

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Забор проб и экспертиза веществ, распыленных у входа в здании редакции «Новой газеты». Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

К СВЕДЕНИЮ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

«Новая» с помощью независимых экспертов смогла установить вещество, которое было распылено перед зданием редакции.

Основные его летучие компоненты — 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол). Симптомы воздействия в большой концентрации: раздражение дыхательных путей, кашель, удушье.

И у кого-то это вещество находится в пользовании, чтобы его можно было применить на мирных митингах, в жилых домах, против детей и взрослых, частных организаций и государственных учреждений.

Формулы веществ, обнаруженных независимой экспертизой в пробах яда у здания редакции. Кадры «Новой газеты»

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