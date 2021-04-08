 

В Люберцах загорелись склады с бытовой химией

08.04.2021, 2:18, Новости дня
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Склады, где хранятся бытовая химия и спортивный инвентарь, загорелись в Люберцах, площадь пожара составляет 5 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о возгорании складов по адресу: Люберцы, Проектируемый проезд 4296, дом 8, поступило в 17.51. В здании хранятся бытовая химия и спортивный инвентарь, передает РИА «Новости».

«Площадь пожара – пять тысяч квадратных метров. Огонь быстро распространяется», – говорится в сообщении.

Как отметили в МЧС, тушение осложняют сильный ветер и высокая пожарная загрузка склада. Внутри хранятся легковоспламеняющиеся изделия. В данный момент к тушению привлечено более 80 человек и 20 единиц техники.

Ранее в здании ангарного типа в городском округе Кинель Самарской области, где находится производство резинотехнических изделий, произошел пожар, площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.

В марте в пресс-службе главного управления МЧС по столице сообщали, что в Москве внутри ангара, который проходит реконструкцию, начался пожар.



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