 

Франция открыла архивные документы о геноциде тутси в Руанде

08.04.2021, 2:18, Новости дня
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Франция открыла архивные документы, касающиеся геноцида в Руанде в 1994 году, во время которого по разным оценкам погибли от 500 тыс. до 1 млн человек.

Для широкой публики открыты документы из архивов экс-президента Франции Франсуа Миттерана и бывшего премьер-министра страны Эдуара Балладура, а также копии документов, упомянутых в докладе исследовательской комиссии по французским архивам, касающимся Руанды и геноцида народа тутси (1990 – 1994 годы), сообщается на официальном сайте правовой информации правительства Франции Legifrance.

«Такое решение является частью обязательств президента республики (Эммануэля Макрона – прим. ВЗГЛЯД) создать благоприятные условия для продолжения работы по пониманию роли и обязательств Франции в Руанде. Франция вместе с народом Руанды в память о геноциде тутси, и в этот день выражает свое сострадание и солидарность с выжившими и семьями жертв», – говорится в коммюнике.

Доклад исследовательской комиссии на более чем тысячу страниц был представлен президенту Франции Эммануэлю Макрону 26 марта. Согласно выводам комиссии, Париж «оставался слепым к подготовке» геноцида в Руанде, однако доказательств в соучастии Франции в геноциде нет. Вместе с тем историки отметили, что «Франция долгое время инвестировала в поддержку режима, который поощрял расистские расправы», передает РИА «Новости».

Массовое убийство представителей руандийских тутси местным народом хуту проиходило в период с 6 апреля по 18 июля 1994 года. Общее число жертв составило до 20% от всего населения Рунды. Геноцид был спланирован руандийской политической элитой и непосредственно осуществлялся армией, жандармерией и группировками экстремистов, поддерживаемых властями. Параллельно в стране проходила гражданская война, начавшаяся в 1990 году между правительством хуту и Руандийским патриотическим фронтом, по большей части состоявшим из беженцев-тутси, перебравшихся в Руанду из Уганды.



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