Мнение: Геркулесы над Украиной.



“Ещё один транспортник ВВС США С-17 (борт 06-6161) под покровом ночи следует из базы НАТО Рамштайн в киевский аэропорт Борисполь с грузом военного назначения. Раньше так часто не летали..”

Третий за два дня. До того:

“2 апреля военно-транспортный самолет ВВС США Lockheed Martin C-130J вылетел с авиабазы Рамштайн в Германии и успешно сел в Киеве. 4 апреля тяжелый транспортник ВВС США C-17A Globemaster III с грузом приземлился в аэропорту Львова”

Что привезли Геркулесы понятно тайна, но можно догадаться что не памперсы. Скорее всего идет переброска средств РЭБ, ПЗРК и Джавелинов. В возможную(но не гарантированную) драку США понятное дело не влезут, а вот помочь техникой и инструкторами – легко. Три Геркулеса это 56 тонн груза или 225 человек, немного конечно, но…Помощь США рассчитана не на войну непосредственно в ДЛНР, с этим ОПГ ВСУ справится само, а на возможное вмешательство ВС РФ.

И опять же, не на победу бандформирования “Украина” над Россией, а на нанесение максимальных потерь и болезненные для имиджа российского оружия удары. Не стоит абсолютизировать наш конфликт – помимо целей политических, в виде укрепления Антироссии и перетягивания в ее состав других постсоветских республик, есть и цели экономические – в виде компрометации российского оружия, что сразу отразится на мировом рынке. Да и разведка действий ВС РФ в реальном бою штука немаловажная, и Сирия здесь не показатель, там гоняют разрозненные банды, здесь, в случае чего, будет полноценная война с механизированным противником обладающим ВВС и ПВО.

Так что, с высокой долей вероятности, США традиционно для себя ловят рыбку в мутной воде пытаясь застрелить нескольких зайцев сразу. Для них это не первый конфликт где за их интересы воюют третьи стороны, и конфликт не последний. Можно возмущаться, а можно просто понять – на том уровне политики цинизм это норма, а если ты подставился в 2014 году, то спустя семь лет в бывшие русские города прилетят Геркулесы, дабы русские больше убивали русских, и эффективнее взращивали ненависть друг к другу.

Само собой прибытие 54 тонн груза не означает стопроцентной вероятности войны, оно означает что вариант “война” стал еще ближе, а вариант “мир” дальше. Но пойди Москва на капитуляцию в вопросах СП-2, Навального и Крыма – техника вернется на базу Рамштайн. Другой вопрос что и Москве отступать особо некуда то, и остановятся ли стороны знает только Бог. Пока все потихоньку сползает в сторону войны, но это пока, и это еще с поздней осени 2020 года».

(С) 05.04.21. Заметка от донецкого блогера «Donrf».

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