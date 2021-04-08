В Чечне погиб бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев

…который провел 1,5 года в «секретной тюрьме».

В Чечне в результате аварии погиб бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев, сообщают «Кавказ.Реалии»* со ссылкой на источник из близкого окружения экс-чиновника, а также телеграм-канал Baza.

По данным собеседника «Кавказ.Реалии», Темирбаев сорвался в пропасть на трассе Шатой-Грозный. «Не совсем понятно, почему он оказался в том районе», — сказал источник издания.

Он также отметил, что в начале 2021 года бывший мэр освободился после полутора лет неофициального заточения в колонии-поселении №3 в Аргуне. Baza со ссылкой на источники пишет, что тело Темирбаева нашли утром 6 апреля. Экс-чиновник скончался на месте от полученных травм.

Темирбаев руководил городом Аргун в течение 15 лет. Летом 2019 года его уволили с должности и задержали.

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Задержанию предшествовала прослушка телефонных разговоров Темирбаева, в которых он вместе с другими высокопоставленными чиновниками и силовиками критиковал действующего главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. «Новая газета» писала, что экс-мэра поместили один из подвалов на территории правительственного комплекса в Грозном. В результате пыток он дал показания на тех, кто когда-либо каким-то образом выражал неуважение к Кадырову. Многих из этих людей также задержали.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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