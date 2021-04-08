 

Бельгия ограничила применение вакцины AstraZeneca

08.04.2021, 1:24, Новости дня
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Власти Бельгии ограничат применение вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, введя на четыре недели запрет на ее использование для вакцинации людей моложе 56 лет, сообщил телеканал RTL.

Решение было принято по итогам заседания ответственных за здравоохранение федеральных и региональных чиновников королевства. С какого числа мера вступит в силу, пока неизвестно, передает РИА «Новости».

Ранее европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием.

В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.

Между тем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.



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