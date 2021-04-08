Мнение: Нет, я таких не понимаю.

Прочёл на “Дзене” в одной статье следующее: “По статистике , в России с травлей сталкивается каждый третий ребенок. Подростки могут выбрать «белую ворону» в классе из-за материального положения или из-за внешности — например, если ребенок носит очки, слишком полный или слишком худой”. И да, я ещё понимаю, когда школьники травят других из-за внешность. Но, блэт, когда взрослые (вроде бы) люди начинают кого-то травить из-за немужественной внешности и обзывать его “педиком” или “бабой”, вот это мои мозги уже понимать отказываются. Слава Богу, для таких случаев есть волшебный бан. Но вот скажите кто-нибудь, что, реально настолько кому-то бывает делать нечего, что приходится бегать за другими по всем сайтам и пытаться их гнобить? Не стыдно тупую школоту-то из себя в таком возрасте изображать, а? Может, уже чем-нибудь поумнее пора наконец заняться? Или на “поумнее” мозгов не хватает, вот и приходится развлекаться за счёт гнобления? Но пока есть волшебный бан, хрен вам, а не гнобление, уроды!

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