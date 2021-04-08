 

Адвокат: у Навального обнаружили две грыжи

08.04.2021, 0:38, Разное
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Врачи в исправительной колонии №2 в Покрове сообщили политику Алексею Навальному, что на МРТ у него обнаружили две грыжи. Об этом корреспонденту «Дождя» сообщила адвокат политика Ольга Михайлова.

«Мы отправили адвокатский запрос неврологу, объяснили ему тот диагноз, который озвучен Алексею, что у него есть две грыжи и протрузия, и острый период сейчас. Это показало МРТ. Алексею само МРТ не дали, медицинское заключение тоже не показали, но на словах ему дали записать диагноз, который у него есть», — сказала Михайлова.

Она добавила, что одна из грыж достаточно сложная в лечении, и отметила, что у Навального начала пропадать чувствительность рук. По словам Михайловой, политик истощен, потому что продолжает голодовку. Фельдшер в колонии настаивает, что Навальному необходимо принимать диклофенак и никотиновую кислоту.

«Наш невролог дал нам заключение, что то лечение, которое ему выписали в колонии, неэффективно, и может привести к ухудшению состояния. Также он указал, какие препараты надо принимать, какое обследование пройти», — объяснила адвокат.

Адвокат Навального Вадим Кобзев также сказал о состоянии здоровья политика.

Ранее Навальный сообщил об ухудшении своего здоровья. По его словам, у него поднималась температура до 38,1 и начался сильный кашель. Также политик рассказал о случаях заболевания туберкулезом в его отряде колонии. До этого Навальный объявил голодовку, требуя допустить к нему приглашенного врача: политик сообщал о сильных болях в спине, отдающих в ногу. В колонии, по его словам, врач давала ему две таблетки «ибупрофена» в день и не говорила, какой у него диагноз.

Источник: Новая газета



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