 

Около трети пациентов с ишемической болезнью сердца страдают диабетом

08.04.2021, 0:26, Разное
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Ишемическая болезнь сердца развивается при недостаточном поступлении кислорода к сердечной мышце по коронарным артериям. Наиболее частая причина этого состояния – атеросклероз коронарных артерий с образованием бляшек и сужением их просвета. Заболевание может протекать остро и хронически и нередко становится причиной стенокардии, инфаркта миокарда, аритмии и внезапной смерти.

Чтобы оценить риск развития сахарного диабета у пациентов с ИБС, эксперты ESC проанализировали данные более 32,6 тысяч человек с хроническими коронарными синдромами из международного реестра CLARIFY. Масштабное исследование состояния здоровья этих пациентов проводилось в 45 странах на шести континентах в течение пяти лет.

Анализ показал, что в среднем около 30% пациентов с ИБС страдают от диабета. Для сравнения, распространенность этого заболевания в популяции не превышает 9%. Ученые также обнаружили, что вероятность развития диабета у таких пациентов сильно различается в разных регионах. Так, в странах Персидского залива этим заболеванием страдают до 60% людей с болезнями сердца, в то время как в Европе — только 20%.

После корректировки данных с учетом различных факторов, включая пол, возраст, вредные привычки и вес, авторы исследования обнаружили, что у людей с хронической ИБС и диабетом уровень смертности был на 38% выше по сравнению с пациентами без диабета в течение пятилетнего наблюдательного периода. У них также на 28% больше вероятность сердечного приступа, инсульта или смерти от сердечно-сосудистых состояний. Эти показатели у кардиологических пациентов с диабетом эти риски значительно выше независимо от страны проживания и этнической принадлежности.

Эксперты ESC связали этот феномен с недостатком физической активности у кардиологических пациентов и небрежным отношением к питанию. Кроме того, во многих странах, где проводилось исследование, высокий процент населения с избыточным весом и ожирением, которые значительно повышают риск развития как сердечно-сосудистых заболеваний, так и диабета.

«Людям с сердечными заболеваниями также необходим здоровый активный образ жизни и правильное питание. Каждый может снизить свой риск развития диабета с помощью физических упражнений и контроля сахара», — сообщила соавтор исследования доктор Эммануэль Видаль-Петио (Emmanuelle Vidal-Petiot).



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