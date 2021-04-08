Мнение: Фляга свистит – печеньки раздаются

Выражение про свистящую емкость для жидкости, запатентованную одним белорусом про одного другого белоруса, уже настолько вошла в обиход, что не совсем понятно, как мы без неё-то раньше жили? Ведь она подходит под описание вообще всего!

Весна, на улице поют птички, а солнышко уже греет достаточно, чтобы мы могли наблюдать за процессом «земляного прорыва» в исполнении различного рода цветов и растений. Помимо растений, весенний прорыв, а точнее – срыв, происходит у людей, обремененных умственными недугами. Иначе это именуется весенним обострением, от воздействия которого не застрахован никто.

Самое интересное, что мы можем жить десятилетиями по соседству с человеком и даже не знать, что он по усилению «свиста фляги» может заниматься чем угодно, начиная от приставаний к дорожной плитке с недвусмысленными намерениями и до покупки BMW по низу рынка с описанием «мамой клянусь состояние завод».

Вот глава ЗакСобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. С виду – нормальный человек, а по факту – тот ещё фрукт из числа городских сумасшедших! Кто бы мог подумать, что этот старый волк парламентских игрищ на старости ума совсем обезумит от собственного существования и монополии в ЗАКСе?

Как говорится, «ничего не предвещало беды».

7 апреля, обыденное заседание ЗакСа Петербурга: депутаты рассказывают о законопроектах, предлагают правки, критикуют и обсуждают жизнь города, Максим Резник орёт про Навального, ему выключают микрофон – ничего необычного. «Необычное» началось сразу после того, как спикер Макаров дал высказаться самому себе.

Если все уже привыкли к тому, что Резник несёт ахинею не по делу и Макаров в этот момент жмёт на кнопку «Выкл.» возле микрофона говорящего, то Макарову сделать «Выкл.» было некому, и он выдал монолог про незыблемость Путина, как «защитника от дипломатических печенек».

Понятно, что Макаров старается уйти из ЗАКСа с максимальной выслугой, но его «крыша, тихо шуршащая шифером», едет в Госдуму, потому что для петербургского парламента пациент себя изжил и теперь будет декламировать про печеньки и НАТО с трибуны Нижней палаты парламента.

Только вот нужен ли он там? Старой гвардии пора уже сделать «Выкл.» и отправить на заслуженную пенсию!

Что, кстати, и получается делать у местных депутатов того же «ЕдРа», бывших ранее компаньонами, надеждой и опорой Вячеслав-Серафимыча и ставших ныне яростными противниками.

Например, конфликт Макарова и Анохина – депутата ЗакСа от «единороссов», которому за критику спикера парламента задерживают зарплату и вставляют палки в колёса.

Или же его инициатива по закону «о кредитной амнистии», поддержанной 19-ю депутатами парламента, но отклоненную Макаровым по праву «насяника» методом наложения табу.

Ну и, в довесок, месть Макарова в виде запрета участия Анохина в праймериз от партии всё за ту же критику и намёки лидеру «ЕдРа» в ЗакСе, что, мол, товарищ Вячеслав-Серафимыч, вам пора, скучать не будем!

А Макаров тем временем зачем-то пытается сохранить авторитет и держать удар, будучи в глубоком нокауте, без поддержки «своих» и со свистящей звуками патриотизма флягой. Бесславный конец!

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