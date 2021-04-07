 

Мнение: О состоянии сознания теневого правителя России

07.04.2021, 23:54, Разное
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Фото © КоммерсантЪ.

Не только лишь нынешний российский президент Владимир #Путин пребывает в своей реальности. Такое впечатление, что это состояние – норма для всего его окружения.

Сами смотрите…

Совет безопасности России – при всём его совещательном характере «при» президенте – орган настолько влиятельный, что может по праву считаться теневым правительством. Во вся
ком случае политический вектор страны задаёт в конечном счёте он. С учётом решающего голоса Владимира Путина, конечно. Но он редко идёт против мнения доверенных соратников.

Вот почему слова секретаря Совбеза Николая Патрушева-ст., по факту, главы этого теневого кабинета, заслуживают всяческого внимания. Тем более, что произносятся на публику нечасто.

Ну а его свежее интервью «Коммерсанту» – просто кладезь для аналитика. И для психоаналитика.

В:Вы хотите сказать, что и сейчас грядет новая эпоха длительного противостояния на грани войны?
О:Мы бы этого очень не хотели. У российского и американского народов сегодня нет поводов для вражды, нас не разделяет, как ранее, идеология. А вот поле для сотрудничества обширное.

Востребованность нашего взаимодействия возрастает с учетом пандемии, на фоне которой усиливаются вызовы и угрозы глобальной стабильности. Наблюдается эскалация военно-политической напряжённости в ряде регионов…, обострение межгосударственных противоречий, бедность, голод… Список можно продолжать ещё долго…

Поэтому мы всё же полагаем, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл и будет начат предметный российско-американский диалог

Для полноты картины – эскалация военно-политической напряжённости наблюдается сейчас в первую очередь где-то в районе российско-украинской границы, рядом с поддерживаемыми Кремлём непризнанными республиками ДНР и ЛНР. Точно так же, как и межгосударственные противоречия обостряются между Россией и Украиной в значительной мере по инициативе из Москвы, а не Вашингтона, как бы ни уверяли в обратном прокремлёвские конспирологи. Ну и #бедность растёт в РФ по причине ошибочных действий властей в пандемический период, причём этот рост как раз-таки требует отвлечения внимания населения на международные проблемы – по лекалам 2014 года.

И вот считать, что эти проблемы, во многом рукотворные, Кремлём инспирированные – основа для возобновления предметного американо-российского диалога – ну… это каким сознанием нужно обладать? Показать оппоненту язык, поиграть у него на глазах мускулами, продемонстрировать оружие и нарушить прочие правила поведения, писаные и неписаные… И после этого всего считать, будто именно такая манифестация – лучший способ завязать невинный, мирный разговор на отвлечённые темы… Кем надо быть-то по интеллекту и развитию, чтобы так думать?

Конечно, вполне возможно, что по неким понятиям именно так и нужно предлагать «стрелку забить». Что это как раз по-пацански – вот таким макаром показать готовность базар перетереть к компромиссу. Но… В реальной жизни, а не в каком-нибудь вестерне дешёвом нечто подобное разве прокатывает?

Так что же такое у этих людей в головах?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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