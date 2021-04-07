АНО само

В Мурманской области сотни млн тратят на пиар и гламур. Региону не хватает денег на детскую больницу и школьные туалеты.

Бюджет Мурманской области в нынешнем году дефицитный. Региону, чьи природные ресурсы — от электроэнергии до железа и никеля — продаются по всему миру, не хватает почти 10 млрд, чтобы себя обеспечить. Впрочем, эта ситуация типична при нынешней системе распределения налогов. Нетипично другое — рассчитанный на год дефицит бюджета за три месяца увеличился вдвое: при непростой финансовой ситуации правительство региона увеличивает траты на пиар и выводит почти 1,5 млрд рублей на счета негосударственных учреждений.

Деятельность Центра городского развития. Фото из соцсетей

АНО — автономные некоммерческие организации — любимые детища мурманского губернатора Андрея Чибиса. Он начал их создавать еще в бытность свою ВРИО главы региона, а после победы на выборах в 2019 году «аношки» расплодились до изумления. Учредителем числится областное правительство, оно же финансирует эти новообразования. Деньги выделяются из бюджета в виде субсидий, а дальше их след не то чтобы теряется, но проконтролировать рациональность, целесообразность и эффективность трат практически невозможно — это не бюджетные учреждения. Казначейскому сопровождению движение средств не подлежит, а на траты не распространяются нормы законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Золотое дно!

Сейчас областной бюджет дотирует сразу 11 таких организаций, которые занимаются чем угодно, от городской среды до спорта. В этом списке понятны функции только одной структуры — Фонда капремонта. Все остальное — блеск и гламур. В основном — сфера развлечений: ярмарка, Масленица, онлайн-трансляции празднеств, разработка дизайн-кода села Териберка (именно так!).

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Любимое и самое старшее детище Чибиса — Центр городского развития. В этом году и без того немалый бюджет организации увеличился на 35% и составил полмиллиарда.

При этом занимается Центр установкой детских площадок, ремонтом дворов и закупкой общественного туалета для той же Териберки. Дела, конечно, неплохие, только Бюджетный кодекс запрещает ими заниматься за счет региона — это сфера муниципальных полномочий. Региональная Контрольно-счетная палата считает, что, кроме того, при финансировании этой АНО нарушены два федеральных закона. А также, что субсидия на ее деятельность выдается без формулы расчета (читай — произвольно), что нарушает еще одну статью Бюджетного кодекса РФ.

Из отчета КСП: «Должностным лицам некоммерческой организации предоставлены необоснованно широкие и (или) неограниченные возможности при принятии решений о расходовании средств областного бюджета».

Чем известен ЦГР? Установкой лавки у областного правительства за 700 000 рублей, скандальной попыткой перекроить главную городскую площадь, матерившимся в соцсетях директором (впрочем, его уже уволили). Средняя зарплата сотрудников АНО еще год назад более чем вдвое превысила среднюю зарплату в Мурманской области.

Деятельность Центра городского развития. Фото из соцсетей

Полным ходом осваивают бюджет еще в одной конторе — АНО «Мурманконгресс». Субсидию ей в 2021 году губернатор решил увеличить сразу в шесть раз, с 30 млн до 200 с лишним. Эти деньги пойдут на рыбную, новогоднюю и масленичную ярмарки, некий форум (как отмечает КСП, отведенные на него 30 млн вообще неизвестно на что пойдут — затраты не конкретизированы), а также «организацию информационной кампании и культурно-массовых мероприятий».

В этом году работа АНО началась с поехавшей крыши — в первые дни января обрушился навес возведенного в центре города катка. Он как раз был элементом одной из ярмарок, организованных «Мурманконгрессом». Правительство тогда изрекло, что причиной разрушения крыши стало «раскачивание третьими лицами».

Разнообразные АНО в этом году позволят бесконтрольно потратить почти полтора миллиарда бюджетных средств. Среди тех, кому в законе об областном бюджете припасены деньги, — Центр содействия жилищному строительству, Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (с сельским хозяйством за полярным кругом туговато, а с жилищным строительством и того хуже) и еще даже не созданные Арктический центр компетенций, Туристский информационный центр и «Спорт для всех 51».

Гламур должен вызывать восхищение, поэтому параллельно правительство увеличило затраты на свой имидж —

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СМИ получат за «информационное обслуживание» на 41 млн больше, чем планировалось, окончательная цена любви пропагандистов к Чибису составит 145 млн в год.

При этом в бюджете не нашлось денег на замену устаревшего оборудования и ремонт в детской областной больнице — об этом говорит оппозиционный депутат облдумы Александр Макаревич. Он уже полгода заваливает письмами правительство, требуя привести помещения больницы в соответствие с санитарными требованиями, а также закупить оборудование, которое позволит проводить там высокотехнологичные операции. Из обращения Александра Макаревича к первому вице-губернатору Аксане Демченко: «В моем личном общении с представителями коллектива и медицинского сообщества ими были высказаны опасения о невозможности в сложившихся условиях обеспечить безопасное оказание медицинской помощи детскому населению Мурманской области».

Впрочем, больница — не единственная проблема, которую легко можно было бы решить, пересмотрев приоритеты расходов. Тот же Макаревич на заседании думы потребовал привести в санитарное состояние туалеты в единственной школе в селе Ловозеро. На ремонт всех санузлов школы нужно менее 2 млн. Жители села писали прокурору, депутатам, чиновникам. Денег нет.

Санузел в школе. Фото из соцсетей

Еще один оппозиционный депутат облдумы Олег Черкашин — единственный, кто не проголосовал за уточненный бюджет. На заседании думы его выступление вызвало скандал и обвинения в стремительной подготовке к предстоящим выборам. Дело в том, что бюджет на гламур утверждали ровно тогда, когда в поселке Никель, откуда родом Черкашин, народ сидел без питьевой воды — прогнивший водовод просто разрушился, аварию устраняли не одни сутки. Денег на реконструкцию водовода — около 200 млн — депутат просил выделить еще три года назад. Их не нашлось до сих пор.

«Не понимаю, как можно плодить АНО по каждому поводу, на ровном месте, — возмутился шахтер Черкашин. — Там зарплаты раза в два больше, чем у проходчика в шахте. Следующим будет АНО по созданию АНО? Или по разработке искусственного Солнца?». В ответ депутат-единоросс Надежда Максимова попросила коллег «оставаться людьми». Бюджет был принят почти единогласно.

Татьяна Брицкая

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