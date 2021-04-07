Уровень стресса при зачатии может влиять на пол будущего ребенка



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Стресс во время беременности и пол ребенка

Беременность – стрессовый период. Этот стресс может иметь разную природу. Например, женщины, которые собираются стать матерями, сталкиваются со страхами за свое здоровье и здоровье будущего ребенка. Стресс приводит к усилению выработки кортизола (гормона стресса). Известно, что этот гормон может проникать через плаценту и влиять на развитие плода.

Высокие концентрации кортизола в волосах беременных женщин ранее связывали с преждевременными родами, осложнениями при родах, послеродовой депрессией. Предполагается влияние гормона на развитие нервной системы ребенка.

Ранее ученые уже высказывали мнение, что существует связь между уровнем кортизола в организме матери и полом будущего ребенка. Несколько исследований продемонстрировали, что у беременных с высокими показателями уровня кортизола в слюне, наблюдающимися на третьем месяце беременности, чаще рождаются девочки. В то же время, другое исследование показало, что у женщин с высоким – перед зачатием – уровнем кортизола в слюне чаще рождаются мальчики. Однако научных работ, которые касаются материнского стресса перед зачатием, очень мало.

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Существует мнение, что в некоторых семьях есть предрасположенность к рождению преимущественно мальчиков или преимущественно девочек. Новое исследование, которое охватило данные о миллионах шведов, начиная с 1932 года, показало, что пол детей определяется совершенно случайно.

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Ряд исследований также показывал, что в периоды, когда все население подвергается стрессовым воздействиям (землетрясения, атаки террористов и другие), мальчиков рождается меньше.

Существует гипотеза, что стресс оказывает влияние на пол будущего ребенка, воздействуя на уровень половых гормонов. Однако ее поддерживают не все ученые.

«Среди наиболее сильных теорий, которые пытаются объяснить этот феномен, предположение, что в условиях стресса беременности с мужскими эмбрионами чаще прекращаются на первых неделях», – сообщила Мария Изабель Перальта Рамирез (María Isabel Peralta Ramírez), соавтор нового исследования.

Гормон стресса и мальчики

В новом исследовании приняли участие 108 женщин. Ученые оценили уровень стресса у каждой из них до зачатия и на первых неделях беременности. Участницы прошли различные психологические тесты, у них определили содержание кортизола в их волосах. Этот метод позволяет оценить уровень стресса в течение последних трех месяцев.

За беременными женщинами наблюдали вплоть до родов. Высокий уровень стресса перед зачатием был связан с увеличением вероятности рождения девочки в два раза. У женщин, которые родили дочерей, концентрация кортизола до зачатия и на первых неделях беременности был почти в два раза выше, чем у тех, кто родил мальчиков.