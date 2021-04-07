 

Эрмитаж обвинили в негативном влиянии обнаженных скульптур на детей

07.04.2021, 23:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

«У нас очень большая интерактивность – нам много пишут, на нас много жалуются и иногда очень агрессивно. Но есть важные предложения и требования, которые надо иметь в виду на будущее. Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры… в одну комнату и повесьте знак «18+», чтобы детей наших не развращать. (Но) это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем», – приводит слова гендиректора Эрмитажа РИА «Новости».

Пиотровский не уточнил, из какого именно ведомства поступила жалоба.

Напомним, в августе 2018 года в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна (НГУАДИ) перед визитом делегации РПЦ прикрыли обнаженные статуи. Кроме того, в июле 2016 года организаторы выставки работ Микеланджело в Петербурге после жалобы жительницы города предложили одеть статую Давида.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.10 / Следователи обыскали квартиру адвоката вдовы рэпера Картрайта

20.08 / Отечественную аппаратуру связи разработали для Севморпути

18.03 / Бизнес поддержал семьи Праведников народов мира в Киеве

26.06 / Московская биржа открылась ростом

02.07 / FAZ – в Гонконге задержаны первые нарушители нового закона о безопасности

12.09 / LG Electronics выпустила огромную панель для светодиодных вывесок

28.02 / Скончался второй пострадавший во время пожара в Черновицкой больнице

27.01 / Слесаря Шереметьево задержали после «шутки» о взрывном устройстве

10.11 / “Как же ему досадно”, “Бедный ребеночек”. В Instagram комментируют фото Alyosha и Тополи c детьми

20.07 / Член президентского совета Турции допустил, что Анкара признает Крым российским

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика