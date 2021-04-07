Эрмитаж обвинили в негативном влиянии обнаженных скульптур на детей

Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

«У нас очень большая интерактивность – нам много пишут, на нас много жалуются и иногда очень агрессивно. Но есть важные предложения и требования, которые надо иметь в виду на будущее. Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры… в одну комнату и повесьте знак «18+», чтобы детей наших не развращать. (Но) это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем», – приводит слова гендиректора Эрмитажа РИА «Новости».

Пиотровский не уточнил, из какого именно ведомства поступила жалоба.

Напомним, в августе 2018 года в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна (НГУАДИ) перед визитом делегации РПЦ прикрыли обнаженные статуи. Кроме того, в июле 2016 года организаторы выставки работ Микеланджело в Петербурге после жалобы жительницы города предложили одеть статую Давида.