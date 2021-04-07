Мнение: Почему Байден возмутил не всех?

Когда Байден назвал Путина убийцей, многие в России возмутились.

Некоторые – даже в стихах:

…Вот ты сострил.

И в чем твоя победа?

Страна дрожит,

Как некое желе.

Любой алкаш,

Боясь прибить соседа,

Срывает зло на детях и жене.

… Ведь ты не юн,

Уже ты старше Трампа,

Пенсионер,

Зануда из зануд,

Тебя и так уже сдувает с трапа,

И ты детей не помнишь, как зовут!

А нам тут жить.

Как некая царевна,

Во всем мириться с бешеным царем,

И вас ругать,

И клясться ежедневно,

Что мы у вас

Ни цента не берем.

Мы молимся,

Что он еще не Сталин,

Что он детей не жрет,

Живьем не жжет…

Ты думаешь,

Что мы теперь восстанем?

Ей-богу, Джо,

Лечиться надо, Джо….

отсюда

А тут из свежего опроса «Левада-центра» выяснилось, что высказывание Байдена о Путина возмутило всего 33% россиян. Еще 34% не испытали никаких особых чувств по этому поводу. Ещё 23% отнеслись к высказыванию с недоумением, 5% – с пониманием, 3% – «с удовлетворением».



отсюда

Странные цифры. Признаюсь, предполагал, что возмущенных словами Байдена должно быть процентов 80, не меньше. Потому что слова Байдена должны были вызвать возмущение и негодование у всех поклонников Путина. У всех, кто не сомневается, что Россия без Путина пропадет. У всех, кто убежден, что без Путина по Красной площади будут маршировать солдаты НАТО…

Что не так? Почему лишь 33% россиян возмутились?

Фотографии Байдена и Путина отсюда

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