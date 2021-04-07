Мнение: Почему Байден возмутил не всех?
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Когда Байден назвал Путина убийцей, многие в России возмутились.
Некоторые – даже в стихах:
…Вот ты сострил.
И в чем твоя победа?
Страна дрожит,
Как некое желе.
Любой алкаш,
Боясь прибить соседа,
Срывает зло на детях и жене.
… Ведь ты не юн,
Уже ты старше Трампа,
Пенсионер,
Зануда из зануд,
Тебя и так уже сдувает с трапа,
И ты детей не помнишь, как зовут!
А нам тут жить.
Как некая царевна,
Во всем мириться с бешеным царем,
И вас ругать,
И клясться ежедневно,
Что мы у вас
Ни цента не берем.
Мы молимся,
Что он еще не Сталин,
Что он детей не жрет,
Живьем не жжет…
Ты думаешь,
Что мы теперь восстанем?
Ей-богу, Джо,
Лечиться надо, Джо….
отсюда
А тут из свежего опроса «Левада-центра» выяснилось, что высказывание Байдена о Путина возмутило всего 33% россиян. Еще 34% не испытали никаких особых чувств по этому поводу. Ещё 23% отнеслись к высказыванию с недоумением, 5% – с пониманием, 3% – «с удовлетворением».
отсюда
Странные цифры. Признаюсь, предполагал, что возмущенных словами Байдена должно быть процентов 80, не меньше. Потому что слова Байдена должны были вызвать возмущение и негодование у всех поклонников Путина. У всех, кто не сомневается, что Россия без Путина пропадет. У всех, кто убежден, что без Путина по Красной площади будут маршировать солдаты НАТО…
Что не так? Почему лишь 33% россиян возмутились?
Фотографии Байдена и Путина отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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