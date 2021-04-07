Из двоечников в отличники

Британия выбирается из морока пандемии. Простят ли Борису Джонсону за бурную вакцинацию прежние грехи?

На недавней пресс-конференции премьера Великобритании Бориса Джонсона было объявлено, что 31,6 миллиона человек (60 процентов взрослого населения) уже получили первую дозу вакцины, а 5,4 миллиона — вторую. Британцы сознательно сделали упор на максимально широкую вакцинацию первой дозой в ущерб повторным уколам.

Фото: AFP

Количество больных в госпиталях упало в 10 с лишним раз со времени январского пика, а количество смертей — в 70 раз (самый страшный день 20 января унес 1823 жизни) и продолжает падать. Главный врач Англии профессор Крис Уитти на основании данных четырех «исторических стран», входящих в состав Великобритании, утверждает, что вакцинация сокращает госпитализацию на 80 процентов и симптоматическую заболеваемость примерно на 60.

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Все признают, что сейчас в Британии процедура вакцинации организована умно и четко — от подверженных риску групп населения вакцинация движется к молодым и здоровым.

Очередь электронная. В определенное время приходит СМС-извещение, и на правительственном сайте (или по телефону) можно выбрать удобное время и место процедуры. Сведений о том, что можно обойти очередь, нет и не будет — в прошлом году премьер с тяжелым ковидом лежал, как свидетельствовала пресса, в обычной городской больнице. Платного вакцинирования тоже нет.

Обсуждаются паспорта вакцинации и ковидного статуса, а также система «светофоров» для зарубежных поездок, которые будут классифицировать приезжих из разных стран по уровню вакцинации и уровню инфицирования. Путешественники, возвращающиеся из стран «зеленого списка», предположительно, не будут нуждаться в изоляции по возвращении в Англию.

По числу вакцинированных на душу населения Великобританию опережают только Израиль и несколько небольших стран. Это тем более впечатляет на фоне грустных показателей континентальной Европы, которая переживает третью волну и снова закрывается на локдаун.

Англия, напротив, готовится перейти к следующему этапу ослабления ограничений (здесь третий локдаун действует с начала января; у Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса свой график снятия карантина, впрочем, весьма близкий английскому). С 12 апреля будут открыты магазины, парикмахерские, библиотеки, спортзалы, зоопарки и т.д. Дети смогут посещать любые занятия в помещении. Рестораны и пабы начнут обслуживать клиентов на открытом воздухе, хотя есть и пить придется только сидя. Количество гостей на свадьбах вырастет до 15 человек, в дома престарелых будут допускаться два посетителя на одного жителя.

Остается в силе предписание по возможности работать из дома, внутренние поездки сведены к минимуму, международные поездки запрещены. Собрания на свежем воздухе все еще будут ограничены шестью людьми или двумя домохозяйствами.

Благодаря несомненным успехам консерваторы уверенно опережают лейбористов в опросах (42 против 32 процентов готовых голосовать соответственно на всеобщих выборах), а личный рейтинг Джонсона по основным показателям (доверия, компетентности, решительности и т.д.) имеет хорошую динамику. А ведь совсем недавно все буквально действия и ответы правительства по преодолению пандемии критиковались как решительно провальные.

Год назад Джонсон явно пропустил надвигающийся кризис, не понял смысла надвигающейся очень серьезной опасности. Он демонстративно жал руки «всем» в госпитале, где были больные ковидом. Он посмеялся над усилиями правительства по обеспечению аппаратов искусственной вентиляции легких, назвав их «операцией «последний вздох». Чтобы «освободить» больницы, стариков массово, без тестирования выписали в дома престарелых и так занесли туда болезнь. Ученые и эксперты считают, что премьер трижды опоздал с объявлением локдаунов, и оценивают цену задержек в несколько десятков тысяч жертв. Жертвы ковида превышают жертвы гражданского населения Великобритании во Второй мировой войне. В сетях и прессе мелькают упоминания о Джонсоне как самом масштабном «серийном убийце» в истории королевства.

Фото: Chris J Ratcliffe For Covid-19 Bereaved Families For Justice / Getty Images

Правительство прошляпило тему обеспечения работников службы здравоохранения средствами индивидуальной защиты, в которых они отчаянно нуждаются. Пресса за последний год была полна историями о необоснованных контрактах и «теплых креслах», полученных людьми, близкими к руководству тори или их спонсорами. «Гордость» кабинета — система тестирования и отслеживания инфицированных — стала притчей во языцех из-за ее базовых недостатков и баснословной стоимости (37 млрд фунтов стерлингов). Джонсон одобрил и рекламировал проект канцлера «Есть, чтобы помочь», которым поощрял раннее возвращение к общественному питанию летом 2020-го, что, по оценкам ученых, привело к подъему второй волны пандемии. И так далее. Пресса насчитывает почти два десятка шараханий и «разворотов» правительства.

И тем не менее последний успех у политиков перевешивает прошлые неудачи. «Решения, принятые правительством Джонсона в самые мрачные моменты пандемии весной 2020 года в поддержку проектов по вакцинации — инвестирование ранних и значительных средств, сейчас выглядят как настоящий шедевр, — пишет лидер мировой деловой прессы «Файнэншл таймс». — Это был поворотный момент для Джонсона и страны».

По всей видимости, благодаря главному научному советнику правительства (сэр Патрик Валлансе) правительство вовремя сделало ставку на разработки Оксфордского университета. Университетские специалисты уверяли, что произведут вакцину в течение года, и получили поддержку и финансирование.

Для управления медицинскими и логистическими проблемами всей цепочки от создания до доставки млн доз была создана целевая правительственная группа по вакцинам. Команда сделала ранние заказы на ряд потенциальных вакцин, включая Oxford/AstraZeneca и BioNTech/Pfizer, задолго до Евросоюза. В общей сложности у королевства есть предзаказы на 300 млн доз у шести разных производителей.

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Великобритания, похоже, на какое-то время простила премьер-министру Борису Джонсону 127 тысяч ковидных смертей — один из самых худших в мире показателей смертности и самый глубокий в числе стран G7 экономический спад.

Успешная программа массовой вакцинации, осуществляемая правительством в этом году, закрывает для большинства британцев прошлые провалы кабинета министров в управлении пандемией. Возможно, временно.

Борис Джонсон. Фото: AP Photo / Frank Augstein, Pool

На волне оптимизма требование оппозиции провести общественное расследование ответа правительства на пандемию звучит бледно. 34 процента жителей считают, что такое расследование должно быть начато немедленно; 36 процентов считают, что торопиться с этим не стоит, а 16 процентов и вовсе против работы над ошибками. Джонсон согласился с идеей общественного расследования, но откладывает процесс до неопределенно лучших времен, когда боль утрат и провальных решений начнет стираться. Исторические примеры неутешительны: расследование действий кабинета министров при подготовке вторжения США и Великобритании в Ирак в 2003 году началось через шесть лет после начала войны, а завершилось в 2016 году, спустя 5 лет после вывода британских войск. Напомним, что очередные всеобщие выборы в Соединенном королевстве должны состояться к 2024 году.

Сложной и тревожной темой в национальной кампании вакцинации является сопротивление кампании в группах меньшинств. По данным аналитической платформы OpenSAFELY Оксфордского университета, которые приводит политически ориентированный на правых журнал «Спектейтор», среди тех, кому за семьдесят, в Англии всего 4% белых людей не прошли вакцинацию. А вот среди тех, кого называют «черными африканцами», эта доля почти в десять раз больше — 37 процентов. В этой группе не прошли вакцинацию около 11 процентов британцев индийского происхождения, 19 процентов бангладешцев, 22 процента китайских британцев и 26 процентов чернокожих карибских жителей. Отмечая успех вакцинации, легко упустить из виду, замечает «Спектейтор», что она принесет мало пользы тем, кто в ней не участвовал. И правая, и левая пресса задается вопросом: как бороться с антиваксерами? По мнению оппозиционной левой «Гардиан», политики должны сосредоточиться на создании «ботанического иммунитета» — инвестировать в образование, чтобы люди умели распознавать фейкньюс, теории заговоров, дезинформацию разных видов и форм.

После выполнения национальной программы вакцинации британцы готовы пожертвовать избыток своей вакцины развивающимся странам: 54 процента жителей «горячо за» это, 30 процентов — «скорее за». (К слову, оказалось, что женщины и люди старше 30 щедрее, а правые — консерваторы чуть не вдвое более «жадные», чем английские лейбористы и либерал-демократы.)

Британия, похоже, начинает выбираться из морока пандемии. Время покажет, забудутся ли тяжелые ошибки премьера Бориса Джонсона и его правительства и будут ли прощены ему их страшные последствия.

Евгения Диллендорф

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