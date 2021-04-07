Мнение: Коротко по Донбассу. 07.04.2021

Вчерашние.

Первый от осколочных ранений в ходе ответного огня войск ДНР по позициям 58-й бригады.

Второй наехал на мину на грузовике в районе Степного.

С нашей стороны сообщается о погибшем подростке. Подорвался на мине в районе Славяносербска.

По факту гибели Владика Шихова, в ДНР возбудили уголовное дело против комбрига 59-й бригады ВСУ по статье терроризм.

1. Между тем, Кравчук заявляет, что украинская делегация в Минск не поедет больше, как и он сам. Минский формат прогрессирует!

2. Вслед за Мироновым, глава КПРФ Зюганов также призвал к признанию независимости ДНР и ЛНР, И действительно, уже 7 лет, как пора.

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