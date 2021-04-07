 

В Челябинске у школьницы из желудка извлекли килограммовый комок волос

07.04.2021, 22:40, Разное
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Операцию провели медики Челябинской областной детской больницы. По словам хирурга Бориса Мустакимова, волосяной ком весил почти килограмм и имел диаметр в 25 сантиметров, занимая почти весь объем желудка, от пищевода до двенадцатиперстной кишки.

Пациентки провели лапаротомию и успешно извлекли волосяную массу. Врачи отметили, что такой объем скапливался в течение нескольких лет. Операция прошла успешно и пациентка чувствует себя нормально.

Ранее о подобном клиническом случае сообщили врачи из Великобритании. 17-летняя девушка обратилась в отделение неотложной помощи после обморока. Медики не нашли никаких травм головы, но обратили внимание на выпуклое образование в левом подреберье.

Компьютерная томография показала, что желудок сильно растянут какой-то массой, кроме того, был обнаружен разрыв в стенке органа. Трихобезоар был настолько огромным, что создал слепок желудка.

По данным Национальной организации по редким заболеваниям, трихотилломанией, при которой пациент начинает выдергивать свои волосы, страдают от 0,5% до 3% людей в некоторые моменты жизни. Трихофагия или синдром Рапунцель развивается у 10-30% их них, и лишь у 1% образуется волосяная масса в желудке. Специалисты полагают, что таким образом человек с этим психическим заболеванием снимает стресс.

Возможными причинами расстройства могут быть недостаток серотонина, аномалии строения головного мозга, желание нанести себе вред, чтобы избавиться от эмоционального стресса, желание причинить себе боль из-за постоянного чувства вины или низкой самооценки. Трихотилломания и трихофагия может быть и защитным механизмом после перенесенного сексуального насилия, когда через намеренное обезображивание себя женщина делает себя менее привлекательной и таким образом защищается от повторного насилия.



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