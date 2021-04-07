 

В США опубликовали документы о сотрудничестве ЦРУ с бывшим генералом гестапо

07.04.2021, 22:22, Новости дня
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США и Германия укрывали от суда нацистского преступника, генерала СС Йозефа Хубера, следует из документов, полученных германской телекомпанией ARD и опубликованных газетой The New York Times.

Вашингтон называл Хубера «честным» и «заслуживающим доверия». Спецслужбы США и Германии укрывали его, после чего он даже получил должность в германском разведывательном ведомстве. Согласно рассекреченным документам, бывшего генерала СС рассматривали в качестве вербовщика агентов из стран социалистического блока, передает РИА «Новости».

«Хотя мы ни в коем случае не забываем об опасности заигрывания с генералом гестапо, мы также считаем, основываясь на имеющейся у нас сейчас информации, что Хубера можно с выгодой использовать в нашей организации», – сказано в ранее секретном меморандуме ЦРУ от 1953 года.

Помимо должности генерала в СС, Хубер возглавлял один из крупнейших отделов гестапо. Сообщается, что люди в его подчинении работали в тесном контакте с организатором Холокоста Адольфом Эйхманом, а лично Хубер ответственен за депортацию тысяч евреев в лагеря смерти.



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