Мнение: Парадоксы скудости



Нил Ушаковс.

В бедном обществе не бывает особого разнообразия, недаром слова “разнообразие” и “скудость” – антонимы. Наше общество – бедное, оттого у нас и города все похожи друг на друга своей “экономной” застройкой, и продается везде одно и то же с одним и тем же пальмовым маслом. Чего уж там – или одинаково серая нищета, или одинаково кричащая роскошь; многообразие задает всегда серединка – уже достаточно обеспеченные, чтобы перестать думать о куске хлеба, и еще недостаточно богатые, чтобы заплыть жиром и страхом, что “всё отнимут”.

Но среднего “класса” у нас нет, разнообразие создавать некому. Оттого и в политическом спектре всё скудно и серо: есть два лагеря, прогрессисты-западники и консерваторы-путинисты, а кроме них, собственно, ничего, пустыня. Интересно смотреть, как оба лагеря воспринимают политические новости. Бывают новости, особо приятные для одних и неприятные для других (например, награждение Алексиевич Нобелевской премией или, наоборот, победа Трампа на выборах в США): тут одни начинают злорадно выражать всяческую радость и восторг, а другие – злобно шипеть и плеваться, все это быстро переходит во взаимные перепалки и оскорбления, словом, возникает иллюзия “живого общественного обсуждения”.

Но бывают новости, равно НЕУДОБНЫЕ для обоих лагерей какими-то своими сторонами. Когда любому – хоть “западнику”, хоть “путинисту” говорить про них чревато – можно ненароком вывернуть на “скользкую” для себя тему. Что тогда делать? Естественно – лучше вообще промолчать. Ну и, поскольку кроме этих двух, никаких других лагерей нет – возникает порой даже непонятная стена общественного умолчания вокруг, казалось бы, важных и интересных новостей. Что-то яркое произошло – и никак и никем не обсуждается! Как будто некий невидимый цензор запретил. Удивительно!

Из последнего пример – недавняя отставка мэра Риги Ушакова “за коррупцию”. И Латвия – страна для нас близкая, и Ушаков, “русский мэр” в стране-члене НАТО – фигура заметная, и обстоятельства отставки скандальны, а… всем как бы накласть. Почему? Чтобы понять, достаточно посмотреть на ситуацию глазами представителей двух “лагерей”.

Как известно, Ушакова отправил в отставку с поста мэра Риги министр латвийского правительства, посчитав, что в связи с подозрениями в коррупции он не может далее занимать свой пост. В ответ Ушаков уже возмутился и подал в суд, громогласно заявив, что творится беззаконие, что мэром его избрали жители Риги и что только они – или суд – вправе его увольнять, а вовсе не какие-то чиновники из правительства.

Ну и что сказать по этому поводу “западнику”? С одной стороны, отставка “русского мэра”, через которого к Латвии тянется рука Кремля и за которым маячит зловещий призрак “Русского мира” – дело как бы несомненно благое, и это нужно поддержать; с другой стороны, отправлять в отставку выборных лиц простым росчерком пера вышестоящих чинуш – вроде тоже не комильфо, как-то слишком похоже на нравы путинского Мордора. Могли б уж хотя бы элементарные приличия соблюсти! Но и осудить беспредел язык не поворачивается – не Русский мир же поддерживать, в самом деле. Долой путинского наймита! Но снятие… избранного… гм… В общем, западник замолкает.

Аналогичные трудности и путинистов-государственников. Конечно, случай вопиющий – совсем лимитрофы обнаглели: нашего, русскоязычного мэра крупного, стратегически важного города-порта взяли и сняли, причем без суда! Можно было бы поднять бучу, обсудить во всех “идеологических” ток-шоу, потроллить натовцев в лучших традициях Марии Захаровой, но… Как протестовать против “простого” снятия избранного мэра латышами, если в самой России это случается сплошь и рядом, причем как с мэрами, так и с губернаторами? Десятки случаев в год! И, увы, все это знают. И молчат. А Ушаков, гад, еще и разоряется: “Это беззаконие, какое они право имели снимать избранного мэра, за мной сотни тысяч жителей Риги!..” Ишь, “сотни тысяч” за ним. Да в России за каждым из 40 с лишним губеров, которых Путин повыкидывал из кресел только за последние 5 лет, не сотни, а все миллионы избирателей в их областях! И ничего, слетели как миленькие. А сейчас что ж – из-за Ушакова волну гнать? Да не с руки как-то…

И путинисты вместе со всем ПутинТВ тоже молчат. И “Дождь” молчит, и Первый молчит. И Латынина молчит, и Соловьев молчит.

Но прямо никто не признается, ПОЧЕМУ. Скажут – “да ну, какая Рига! Это все просто мелочь какая-то, неинтересно. Какое нам дело до Риги? Вот лучше послушайте про Венесуэлу. Или во – про Ливию!”

И начнут взахлеб рассказывать про Ливию и Венесуэлу (2019).

Мда. Недавно, кстати, была аналогичная “неудобная для всех” история – лишение Навального статуса “узника совести” по решению Amnesty Int. – тоже никто не комментировал.

А про Нила Ушакова я поискал, что с ним стало; оказалось – ничего, обычная политическая смерть. Отправили его в депутаты Европарламента от Латвии, с тех пор он там “заседает”, строго придерживается “линии партии”. “Знаете, как Ушаков отстаивает права своих избирателей в Европарламенте? В прошлом году он проголосовал за расширение антироссийских санкций. Не так давно вошел в состав международной группы защитников прав ЛГБТ. А вот совсем свежее: Ушаков проголосовал против поправки, дающей возможность детям с особенностями развития учиться на родном языке. Например, на русском языке в Латвии”.

А русскоязычная “партия Согласие” в Латвии с уходом и изгнанием Ушакова прекратила свое существование.