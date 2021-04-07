Так пришила или нет? – Личное мнение

На фотошоп Вики Бони лично я могу смотреть как бесконечно. Стирать четверть века с лица, которому срочно необходим smas-лифтинг, — это и быть безбашенной Боней из Дома 2.



Фото: Соцсети

На обработанных фотографиях Вика значительно больше похожа на свою маму, чем на саму себя. Однако сегодня поговорим не об этом.

Мне одной кажется, что Вика жопу пришила?

Или всё же нарисовала в фотошопе? Одно из двух. Ну, или и то, и другое: сначала пришила, а потом полирнула в фоторедакторе.

В то, что на фото выше — настоящая жопа Бони, я не верю. Как выглядит её оригинальный зад, мы все прекрасно видели:



Фото: Соцсети

Широкая, длинная, рыхлая, депрессивная жопа. Тоскливая. Под каким углом её ни рассматривай. Причём, так у Вики было всегда: даже в её лучшие годы.

Стрёмная жопа от природы. Бывает. Такую никакими приседами не надуть. Единственный способ придать ей округлость — это, как мне кажется, имплантация. Имплантация жопы.

Звучит, конечно, пугающе, особенно если женщине — пятый десяток.

Вы только посмотрите на это лицо:



Боня. Мама Бони. Фото: Соцсети

Реально бабка уже. И по паспорту, и в зеркале. Такому лицу никакая жопа не поможет. Хоть будь она задорным торчком, хоть — унылой гузкой.

В общем, если Боня жопу и пришила, то сделала она это, на мой взгляд, зря.

Какой прок бабке от искусственной жопы, лично мне непонятно. Надеюсь, всё же, что никакой силикон Вика в своё немолодое седалище не заливала, а просто, в очередной раз раз переборщила с фотошопом.

Итак: пришила или не пришила?

Поехали!

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