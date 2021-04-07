Мнение: Хорошая новость про грыжи Навального

Адвокат Алексея Навального сообщила, что у узника ИК-2 Владимирской области на МРТ обнаружены две грыжи.

Справедливости ради надо сказать, что про межпозвонковые грыжи еще 2 апреля НТВ рассказало. Можно послушать на 3:04:

К слову, на этой видеозаписи зафиксировано преступление, которое, думаю, совершается не только в колонии, в которой сейчас находится Алексей Навальный. Но и во многих, если не во всех колониях страны. Речь про то, кто должен мыть полы в бараках. Очень обстоятельно ответил на этот вопрос. Мыть должны арестанты, официально устроенные на работу на должности «уборщик помещений». И получающие за эту работу зарплату не менее минималки в регионе, в котором расположена колонию.

Но вернемся к грыжам Навального. Адвокат Ольга Мхайлова говорит, что одна из грыж достаточно сложная в лечении, и отметила, что у Навального начала пропадать чувствительность рук. По словам Михайловой, политик истощен, потому что продолжает голодовку. Фельдшер в колонии настаивает, что Навальному необходимо принимать диклофенак и никотиновую кислоту.

Но адвокат объяснила, что такое лечение не эффективно: «Наш невролог дал нам заключение, что то лечение, которое ему выписали в колонии, неэффективно, и может привести к ухудшению состояния. Также он указал, какие препараты надо принимать, какое обследование пройти».

В общем, продолжаем следить за судьбой Алексея. И тут важно вот что. Даже новость о грыжах Навального – это хорошая новость. Да, у Алексея проблемы со здоровьем, да, он продолжает голодовку. Но он несломлен и его не залечили до состояния овощи. А это уже хорошо…

Фотография Алексея Навального отсюда

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