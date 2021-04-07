Мнение: “Гаванский синдром”

Сообщают, что Госдеп США продолжает расследование информации о том, что американских дипломатов "акустически облучали" и у них возник "гаванский синдром".

Что такое "гаванский синдром"?

Национальные академии наук, медицины и инженерии США опубликовали совместный отчет о возможных причинах появления у американских дипломатов на Кубе и в Китае «гаванского синдрома» — ряда неврологических симптомов, включающих головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом. Ведомства пришли к соглашению, что наблюдаемые симптомы, скорее всего, вызваны воздействием пульсирующих микроволн — но необязательно в ходе прямой атаки.

В ноябре 2016 года сразу несколько американских дипломатов, проживающих на Кубе, а также члены их семей начали жаловаться на головную боль, тошноту, головокружение и проблемы со слухом. Чуть позже, через два года, схожие симптомы обнаружили у работников американского консульства в китайском городе Гуанчжоу. Набор симптомов условно назвали «гаванским синдромом», а в их появлении американские власти обвинили прицельную атаку на дипломатов, организованную либо самими кубинцами и китайцами, либо Россией.

Изначально предполагалось, что для атаки использовали звуковое оружие: в частности, дипломаты жаловались на то, что, находясь дома, часто слышали какие-то высокочастотные звуки. Сейчас эту версию уже отмели — в основном из-за того, что записанный недалеко от домов пострадавших дипломатов звук по частоте совпадал со стрекотанием распространенных в Гаване сверчков. По другой версии, симптомы появились из-за массового психоза дипломатов.

Тем не менее, со временем пострадавших от «гаванского симптома» дипломатов становилось все больше, и некоторые из обнаруженных симптомов переросли в хронические. Последнее МРТ-исследование их головного мозга указало на потерю белого и серого вещества, а также нарушение функциональных связей между сенсорными отделами — причем в отсутствии каких-либо черепно-мозговых травм (подробнее вы можете прочитать в нашем прошлогоднем блоге).

Причина появления симптомов и обнаруженных после структурных изменений головного мозга все еще остается неясной. Сейчас Государственный департамент США, занимающийся расследованием дела, попросил три американские Академии — наук, медицины и инженерную — прийти к соглашению по поводу возможных причин «гаванского синдрома». Ученые заключили, что причиной появления симптомов, скорее всего, стало воздействие пульсирующих микроволн: все обнаруженные симптомы попадали под описание их воздействия в литературе, которая, в частности, указывает на повреждение структур внутреннего уха.

https://nplus1.ru/news/2020/12/07/havana-sydrom-revisited – цинк

В 2018 году "история" повторилась в Китае.

В 2018 году США удалили из Китая нескольких официальных лиц после того, как сотрудники, работающие в южном городе Гуанчжоу, сообщили о «тонких и неопределенных, но ненормальных ощущениях звука и давления». У одного американского чиновника была диагностирована легкая черепно-мозговая травма.

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55203844

И к чему же пришло исследование массовых психозов дипломатов?

США не нашли ответственных за "гаванский синдром" у дипломатов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

На слушаниях в конгрессе Блинкена спросили о причинах симптомов у дипломатов США за рубежом и о том, нашли ли виновных.

"Я немногим могу поделиться в этих условиях (несекретных слушаний в конгрессе – ред.), но короткий ответ – нет", – сказал Блинкен.

https://ria.ru/20210311/diplomaty-1600696520.html – цинк

При этом, как сообщают http://www.segodnia.ru/content/240020, с 2018-го года поиском "виновных" в "акустических атаках" занималась специальная группа в Госдепе числом в 40 голов, а также теперь существует и специальный координатор по "микроволновому воздействию" – некая Памела Спрэтлен работавшая послом в республиках Средней Азии, которая судя по всему докладывала Блинкену о ходе поисков источника "зловещего сигнала". Судя по результатам слушаний в Конгрессе США, найти ничего не удалось (интересно почему?!)



Главная по массовым психозам среди американских дипломатов.

Если посмотреть на предысторию, то можно отметить, что активные поиски "зловещих сигналов" начались аккурат в 2016-м году вместе с кампанией против Трампа и его "связей" с Россией. Но тема была настолько упоротой, что на фоне прочего не взлетела, оставаясь на обочине разоблачений российского, китайского и кубинского влияния.

Но очевидно, если сильно захотеть, то виновных в облучении американских дипломатов без труда можно найти. История должна начинаться так,

"Подходят как-то Петров и Боширов с акустическим излучателем изготовленным в Синьцзяне к посольству США…"

"Независимое издание "Беллингкет" установило, что на самом деле в их руках была коробка с гаванскими сверчками…"

"Анонимный источник "Новой газеты" подтвердил, что от них пахло кубинскими сигарами…".

"Мемориал" заявил, что это возрождение преступной практики сталинского режима, испытанной на жертвах ГУЛАГа…"

"Журналисты телеканала Дождь предположили, что следующей жертвой излучения стал Алексей Навальный"…"

В общем, тут может быть много сюжетов.

К сожалению, пока не раскрыта тема торсионных излучателей КГБ и передача "Новичка" жертвам с помощью колебательных сигналов. То что об этом молчат, лишний раз свидетельствует о том, как далеко раскинулись сети русского заговора против свободного мира.

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