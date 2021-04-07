Содружество офицеров обратилось к Гутерришу из-за использования фейков экспертами ООН

Александр Иванов, руководитель «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ), обеспокоен распространением недостоверной информации о ситуации в ЦАР через иностранные издания.

Дезинформация о происходящем в Центральноафриканской Республике остается серьезной проблемой, которая представляет угрозу для мира в стране. Глава СОМБ обратился к генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу и обратил внимание на эту проблему. В социальной сети «ВКонтакте» Иванов опубликовал текст письма, которое направил в ООН.



«От имени Содружества офицеров за международную безопасность — организации, представляющей российских инструкторов в ЦАР — я бы хотел обратить Ваше внимание на участившиеся случаи дезинформации в некоторых СМИ, явно ставящих целью «обелить» убийц и грабителей из вооруженных группировок CPC, и подорвать общественное и международное доверие к правительству ЦАР, FACA и союзникам, в число которых входят как МИНУСКА, так и российские инструкторы», — написал он.

Иванов отметил, что рупором пропаганды террористов служат интернет-издания Corbeau News и Le Tsunami, которые финансируются Францией. На сайтах этих СМИ появляются пресс-релизы боевиков, эти ресурсы выражали поддержку «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), когда та пыталась устроить государственный переворот в ЦАР.

Центральноафриканские власти противостоят распространению лжи в медиа-пространстве, поэтому они заблокировали работу данных медиаресурсов на территории страны. При этом сайты аффилированных с радикалами СМИ функционируют за рубежом и представляют опасность.

Corbeau News и Le Tsunami распространяют фейки, которые подхватывают иностранные СМИ. Они пишут о нарушении прав человека со стороны Вооруженных сил ЦАР (FACA) и их партнеров, геноциде народа республики и даже применении химического оружия. Также они выдают российских инструкторов за бойцов «ЧВК Вагнера» в поисках сенсаций.

«Хочу отметить, что ни одно из обвинений в адрес FACA и союзников не нашло достоверных подтверждений, а публикации данных ресурсов всегда основаны лишь на показаниях анонимных свидетелей, поэтому не заслуживают доверия», — подчеркнул Иванов.

Глава СОМБ требует, чтобы ООН и международное сообщество обратило внимание на издания, которые распространяют заведомо ложную и бездоказательную информацию.

Кроме того, необходимо предотвратить распространение вбросов через западные ресурсы, считает Иванов. Они пользуются неосведомленностью общества о реальной обстановке в Центральноафриканской Республике и публикуют материалы, не считая нужным подтверждать их фактами.

Такой подход наносит вред ЦАР и мешает полному восстановлению стабильности и мира. Кроме того, он бросает тень на законные власти африканской страны, FACA, их союзников из Руанды и РФ и даже на МИНУСКА, резюмировал глава содружества.