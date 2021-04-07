Минцифры назвало условие для регулирования интернета

Для регулирования интернета нужен консенсус на мировом уровне, а результатом этого должен стать документ (глобальный пакт), определяющий согласованные подходы и политики, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин.

«Важно в рамках ООН определить структуру, которая будет призвана разрабатывать и внедрять правовые нормы и стандарты управления интернетом. Нам видится, что такой площадкой может стать Международный союз электросвязи (ITU)», – приводятся слова замминистра на Российском форуме по управлению интернетом RIGF 2021 на сайте координационного центра доменов .RU/.РФ.

Директор Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин, которая является кандидатом на пост Генерального секретаря МСЭ, в своем выступлении особое внимание уделила инклюзивности интернета. Она отметила, что половина населения планеты, а именно 3,7 млрд человек, до сих пор не имеют доступа к глобальной Сети, и рассказала о программе ООН, направленной на устранение этой проблемы – обеспечить все население Земли доступом к сеть планируется к 2030 году. Также она рассказала о работе, которая ведется на международном уровне для привлечения молодежи к решению этих проблем, и особо отметила роль национальных форумов по управлению интернетом, в том числе и RIGF.

Президент ПАО «ВымпелКом» Рашид Исмаилов, который в этом году также будет баллотироваться на пост Генерального секретаря МСЭ, обозначил существующую тенденцию разделять государства на два клана: тех, что выступает за тотальную свободу интернета, приверженцев так называемой «калифорнийской системы», и тех, кто озабочен проблемами государственного суверенитета. Вместе с тем началось сближение сторон, особенно на площадках Международного союза электросвязи, который взял фокус на развивающиеся страны и устранение цифрового неравенства, отметил Исмаилов.

«Сегодня ключевые области для международной координации – это сосредоточение на росте экономического неравенства с учетом процессов цифровизации. Цифровой разрыв увеличивается: рост монополий приводит к тому, что локальные компании не выдерживают конкуренции, не могут нормально обрабатывать персональные данные, в том числе из-за нехватки квалифицированных кадров, утекающих в развитые страны. Средством преодоления цифрового разрыва может быть оптимизация налоговых правовых норм. Цифровые гиганты платили бы больше налогов в тех странах, где они работают. Но при этом важно не переусердствовать», – сказал президент ПАО «ВымпелКом» .

Старший вице-президент ICANN по работе с правительствами и межправительственными организациями Мэнди Карвер рассказала о принципах технического управления интернетом, которые были впервые представлены в декабре 2020 года на 15-м Всемирном форуме. «Техническое управление интернетом сфокусировано на том, как интернет работает с технической точки зрения. Один из самых важных аспектов технического управления интернетом – это обеспечение доступности интернета для всех. То обстоятельство, что мы используем единое пространство доменных имен и IP-адресов, а также единые параметры протоколов, стало важнейшим фактором, обеспечившим развитие всемирной сети на протяжении последних 40 лет», – сообщила Карвер.

Основатель и директор фонда DiploFoundation, а также глава Geneva Internet Platform (GIP) Йован Курбалийя не согласился с тем, что техническое общество в лице ICANN может не касаться политических тем, потому что в интернете нет четкой границы между технической и нетехнической сторонами. «Действительно, важно сохранять безопасность и бесперебойность работы базовой инфраструктуры, но существует большое количество важных вопросов на стыке технических аспектов и геополитики», – сказал он.

Участники форума обсудили также проблемы вовлечения в дискуссию по управлению интернетом всех заинтересованных сторон, включая представителей небольших государств. Они отметили, что разделение стран на приверженцев тотальной свободы интернета и тех, кто выступает за государственный суверенитет, уже устарели, и их позиции во многом сближаются. Подводя итоги секции, Йован Курбалийя предложил не подсчитывать модели и искать различия, а стараться найти точки соприкосновения.

В ходе секции «Новые технологии. Искусственный интеллект и этика», которую вели Карен Казарян (РАЭК) и Анна Абрамова (МГИМО), эксперты обсудили необходимость ответственного подхода к развитию искусственного интеллекта (ИИ) в таких областях как медицина, промышленность, транспорт. Они отметили, что этот подход дает возможность определить механизмы делегирования искусственному интеллекту управления процессами и минимизировать существующие риски. Казарян рассказал, что вопросы этики и ИИ являются сегодня одними из основных на всех дискуссионных площадках: множество специалистов в мире работают над тем, чтобы технологии ИИ активно внедрялись и помогали широкому кругу людей и бизнесу, а также решали проблемы цифрового неравенства, инклюзивности и доступа к технологиям. Абрамова добавила, что сейчас существует уже более 100 документов по этике, и это вызывает оживленную дискуссию. С развитием искусственного интеллекта становятся более очевидными как потенциал, так и риски, которые он в себе несет, и нужно выстраивать баланс между системой регулирования и поддержанием технического прогресса, отметила она. Представитель МФТИ Андрей Кулешов отметил важность определения терминов, субъектов и объектов права в сфере регулирования систем ИИ с тем, чтобы при обсуждении его проблем профессионалы и общество могли говорить на одном языке, понятном всем. «Именно для этого и необходим этический кодекс, в его основу должны быть положены человекоцентричность, риск-ориентированный подход и принцип соразмерной ответственности», – подчеркнул спикер.