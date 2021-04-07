Более половины украинцев разговаривают дома на русском языке

Более 50% жителей Украины дома в своих семьях говорят либо преимущественно на русском языке, либо на украинском и русском в равной степени, свидетельствуют результаты опроса центра «Социальный мониторинг».

По данным опроса, 24,4% украинцев используют «только» либо «преимущественно» русский язык в домашних условиях. Еще 26,9% опрошенных говорят в семье и на русском, и на украинском языке одинаково часто. В то же время, 48,6% респондентов утверждают, что используют «только» либо «преимущественно» украинский язык. Остальные опрошенные отказались отвечать, передает РИА «Новости».

Опрос, в котором приняли участие 3 тыс. человек старше 18 лет, проводился с 24 по 30 марта во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что считает: РФ не имеет монополии на русский язык, Киеву нужно заявить, что есть украинский русский.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление Мендель, назвал это реверансом в сторону Москвы.

Газета ВЗГЛЯД, комментируя заявление Мендель, разбиралась, зачем делаются подобные заявления и что будет, если их реализовать на практике.

Напомним, в 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, который закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.