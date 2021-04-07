 

Корпус ядерного реактора для курской АЭС-2 отгрузили на заводе Росатома

07.04.2021, 21:28, Новости дня
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Завод «Атоммаш» – производственный филиал компании «АЭМ-технологии», входящей в госкорпорацию Росатом, – отгрузил корпус ядерного реактора для первого энергоблока Курской АЭС-2.

Корпус реактора ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный) изготовлен из безникелевой стали и имеет четыре сварных шва, что  улучшает его эксплуатационные характеристики. Для автоматической сварки под флюсом применялись сварочные материалы, которые ранее не использовались специалистами «Атоммаша». Корпус весит около 340 тонн, передает РИА «Новости».

Сперва изделие доставят автотранспортом до спецпричала Цимлянского водохранилища, затем по Дону и Волге до причала в Воронеже, после чего корпус вновь погрузят на грузовик и доставят до Курчатова Курской области, уточняется в сообщении.

Курская АЭС-2 со временем заместит выводимые из эксплуатации энергоблоки ныне действующей Курской атомной электростанции. Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения 3+ являются пилотными энергоблоками, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ, соответствующему всем требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Строительство энергоблока №1 Курской АЭС-2 началось в конце апреля 2018 года.



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