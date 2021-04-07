Мнение: Пора решать судьбы Родины!



За право быть небритым!

Шутки шутками, а ведь нонешний год – эпохальный, такие теперь только раз в 5 лет бывают: год выборов в Государственную Думу РФ, главного, не побоюсь этого слова, законодательного органа страны. Как-то стыдно сидеть в такую пору сложа руки. С одной стороны, это для меня вроде бы повод заняться привычным делом как политтехнологу – предложить услуги какому-нибудь кандидату в депутаты, а то и целой партии. С другой – это смешно, поскольку все мы прекрасно понимаем: никаких свободных выборов в нашей стране нет уже лет 10-15, а политтехнологи нынче нужны кандидатам, примерно как собаке пятая нога. То есть разве что для украшения.

То есть – вроде бы тупик; но делать-то что-то надо! Поразмыслив, я решил употребить свои политические таланты по прямому назначению: я САМ пойду в Государственную Думу. Пора в депутаты! Как бы то ни было, а ведь есть у страны ОБЪЕКТИВНАЯ потребность в новых людях, с, как говорил Михал Сергеич, «новым мЫшлением». Кто же, если не я?!

Так что встречайте: кандидат в депутаты Государственной Думы какого-то там созыва (следующего, в общем) – Сапож… то есть тьфу! Алексей Рощин. 53 года, женат, в полном расцвете сил.

На самом деле – плохо, что Система нынче дошла до такой невероятной степени совершенства, что фактически полностью сама решает, кому можно, а кому нельзя баллотироваться куда бы то ни было. По сути это означает, что граждане России лишены гарантированного им Конституцией так называемого «пассивного избирательного права», или «права быть избранным». Голосовать еще пока разрешают, выдвигаться – уже нет. Печально.

Но, пока у нас есть интернет, это не должно помешать мне вести агиткампанию – хотя бы среди своих читателей. Хоть и правильно говорят, что «на программы никто не смотрит», но, с другой стороны, отсутствие свежих (или хоть каких-то) идей ощущается в нашей затхлой политической атмосфере весьма остро. Не может же у нас всю жизнь длиться бесконечное «сегодня»; когда-то должно будет наступить и «завтра» – а каким оно ДОЛЖНО БЫТЬ, ни у кого нет даже предположений.

Однако пока что кампания по выборам еще даже не объявлена, как положено, ЦИКом РФ; поэтому есть время не спеша выбрать округ для баллотирования. Сам я, конечно, склоняюсь к Москве, по принципу «где родился, там и пригодился»; но готов рассмотреть и другие предложения от уважаемых читателей.

Сразу надо оговорить, что, конечно же, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что депутата ГосДумы ровным счетом ничего не зависит, это он сам, наоборот, абсолютно зависимая, клоунская фигура (как, впрочем, и сама ГД РФ – полностью бессмысленная, выхолощенная структура, которая сама по себе является пятым колесом в телеге российской власти). Но это всего лишь означает, что надо идти в ГД, имея на руках ПЛАН, что надо делать с этой ГД, чтобы превратить ее из чего-то просто позорного во что-то хотя бы минимально полезное. Решать ЧТО – по закону должна как раз сама ГД, как бы абсурдно это ни звучало.

В общем, жду предложений! А сам пока напишу первый предвыборный пост – про яхты.