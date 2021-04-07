 

От “ледяных” шампуней до парфюма с матчей: бьюти-дайджест недели

07.04.2021, 21:06, Разное
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Elemis и Mahash SPA

Британский бренд премиальной косметики Elemis провел в Mahash SPA девичник вместе с Марикой Кравцовой, Ясминой Муратович, Натальей Османн, Полиной Аскери и Алиной Крюковой. В начале девичника гости отправились в сауну и хаммам. После каждую ждала специально подобранная СПА-программа на основе косметики Elemis – пилинги франжипани-монои и лайм-имбирь, часовой массаж, уход за лицом.

Maison Margiela

Залитый светом полдень, момент дзена, время помедитировать, наслаждаясь японским чаем маття…Именно это воспоминание послужило вдохновением для создания новой парфюмерной композиции Maison Margiela – Matcha Meditation. Аромат раскрывается аккордом зеленого чая и эссенцией бергамота, далее следует кремовый аккорд чая маття, яркий абсолют флердоранжа и аккорд жасмина, дополняют композицию оттенки абсолюта бензоина сиама и аккорда мха.

FOREO Sweden

Новинки FOREO Sweden, которые идеально подойдут для встречи весны после зимней “спячки”, – умные девайсы для микротоковой терапии BEAR и BEAR mini. Гаджет, оснащенный антишоковой системой, сочетает микротоки и пульсации T-Sonic. Вместе технологии тонизируют и укрепляют кожу, делая овал четким, а цвет лица — здоровым и сияющим.

MAKE UP FOR EVER

Тональное средство WATERTONE от MAKE UP FOR EVER легко наносится и обеспечивает идеальное покрытие, ухаживая за кожей и не оставляя следов на одежде. Его невесомая, дышащая формула минимизирует несовершенства, обеспечивает 24-часовое сияние и увлажнение, на 78% состоит из воды и на 94% – из ингредиентов природного происхождения.

Natura Siberica 

В коллекции ICE Professional by Natura Siberica – 6 линий и 51 продукт для самых разных типов волос, которые подойдут как для работы стилистов в салонах красоты, так и для поддержания эффекта салонного ухода в домашних условиях. Все средства коллекции основаны на экстрактах северных растений, который благодаря суровым условиям и холодному климату накапливают в несколько раз больше питательных веществ, чем их обычные сородичи. Полезные экстракты из этих растений также получены с использованием холода – уникальным запатентованным методом криоферментативной экстракции.

Wet n Wild

Wet n Wild расширяет свое представительство в России и начинает продаваться почти во всех магазинах “Магнит Косметик”. Покупатели из разных городов могут оценить пудру-хайлайтер MegaGlo Highlighting Powder, набор для бровей Ultimate Brow Kit, жидкую матовую помаду для губ Megalast Liquid Catsuit, пигментированные палетки теней COLOR ICON EYESHADOW и другие продукты.

Bueno

Пептидный крем от морщин MGF Plus – сильно увлажняющий крем с влажной и плотной структурой. Молекулы протеина и 5 видов пептидных ингредиентов тщательно борются со старением кожи, защищают ее от стресса. Средство содержит стволовые клетки томата, масло ши, пчелиный воск и другие ингредиенты, которые укрепляют кожу, способствуя выработке коллагена.

“Персона” и REVLON

На Остоженке открылся флагманский салон Персона REVLON Professional. Результатом коллаборации двух брендов – имидж-лаборатории “Персона” и марки REVLON Professional – стало современное пространство, где представлены профессиональные красители с богатой цветовой палитрой и входящей в состав гиалуроновой кислотой, линия средств двойного действия RE/START для ухода, персонализированный beauty-ритуал Eksperience и многое другое.

COSCODI

Эссенция для кожи 35* Botanical Essenсe содержит ниацинамид и масло косточек аргании шиповидной, чтобы создать идеально сбалансированную и увлажняющую защиту кожи. Эссенция питает и осветляет кожу, не оставляет липкости и неприятных ощущений. Средство богато питательными растительными ингредиентами.

“БиоБьюти”

Бестселлер “БиоБьюти” — натуральное средство для глубокого очищения и детоксикации кожи из минералов и солей “Биочистка”. Благодаря минералу цеолиту, продукт абсорбирует загрязнения из всех слоев кожи (снаружи и из дермального слоя), буквально вытягивая из нее токсины и соли тяжелых металлов. Это оздоравливает кожу, а также делает последующий уход за лицом, в виде маски или крема, в несколько раз более эффективным. 



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