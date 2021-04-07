 

“Идите за своей мечтой”: Анна Семенович посредством архивного видео удивила поклонников стройной фигурой

07.04.2021, 20:54, Разное
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Популярная певица Анна Семенович разместила на своей странице в Instagram архивный видеоролик, демонстрирующий её спортивные достижения 20-летней давности. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы подписчиков.
Экс-вокалистка группы “Блестящие” ранее уже упоминала любителям своего певческого таланта, что в юные годы профессионально занималась фигурным катанием. И вот, в рамках рубрики “Ностальгия”, красавица решила поделиться с подписчиками архивным видеороликом, демонстрирующим её выступление на чемпионате Европы в паре с другой известной личностью, фигуристом Романом Костомаровым. При просмотре опубликованного видео сразу бросается в глаза очень стройная и тонкая фигура Анны Семенович, известной ныне своими объемными формами и особенно пышным бюстом. К слову, некоторое время назад исполнительница призналась, что наличием большого размера груди она обязана генетическим особенностям организма.

“Тогда я даже не могла подумать, что через пару лет стану выступать в Кремле и Олимпийском, но не как фигуристка, а как певица!! Жизнь иногда делает резкие повороты, но это так интересно… Любимые, никогда не сдавайтесь, идите за своей мечтой и судьба удивит вас однажды!” – такой эмоциональной тирадой сопроводила архивный ролик Семенович. В завершение она поинтересовалась у фолловеров, какими видами спорта доводилось заниматься им.

Стоит отметить, что впечатляющее видео подписчики восприняли весьма по-разному. И если немалое их число прониклись вопросом хозяйки аккаунта и рассказали о своих спортивных пристрастиях, то ряд посетителей микроблога усомнился в правдивости слов певицы о “генетическом” происхождении её большого бюста. Впрочем, абсолютное большинство поклонников Анны Семенович выразило большое восхищение былым успехом любимицы в области фигурного катания и пожелало ей самых приятных свершений в будущей творческой и личной жизни. За треть суток видеопубликацию звезды сцены просмотрели более 250 тысяч юзеров.



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