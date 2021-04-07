Мнение: Смертность от туберкулёза, вред от сладких напитков и пересадка органов от химеры

1. Российская капиталистическая медицина продолжает демонстрировать успехи в борьбе с социальными болезнями. Позднесоветские рекорды по лечению туберкулёза побиты ещё несколько лет назад, а в прошлом году, — спасибо короне, — уровень заболеваемости туберкулёзом приблизился к историческому минимуму:

https://genby.livejournal.com/914020.html

В 2020 году смертность от туберкулёза снизилась до 4,6 человек на 100 000 населения. Это вдвое меньший результат, чем в лучший советский год.

Выявляемость больных с диагнозом туберкулез – 32 человека на 100 000 населения – повторила лучший советский результат 1990 года. Выявляемость не означает большую заболеваемость. В начале 20 века в Российской империи из за быстрого распространения фельдшерских пунктов в сельской местности за несколько лет выявляемость туберкулёза выросла в 18 раз. Это совершенно не означает, что до появления фельдшеров селяне Российской империи не болели туберкулёзом. Они болели и до этого. Просто об этом узнали только с появлением фельдшеров в этой местности.

2. Производство и потребление сладких напитков давно пора законодательно ограничить. Они вредны не только для сердца, но и для мозга. В особенности для детского:

https://lenta.ru/news/2021/04/04/sladkie/

Американские ученые из Университетов Джорджии и Южной Калифорнии провели серию экспериментов и обнаружили неожиданные последствия употребления сладких напитков. Согласно результатам научной работы, опубликованным на сайте ScienceDaily, напитки с сахаром ухудшают память и способность к обучению у детей.

В ходе исследования специалисты заметили, что крысы, которых в молодом возрасте поили подслащенной водой, чаще страдали от проблем с памятью. Из-за потребления сладких напитков у подопытных грызунов менялся состав кишечных бактерий, что пагубно влияло на работу мозга.

Ученые планируют провести еще ряд экспериментов и установить, возможно ли с помощью здорового образа жизни избавиться от негативных последствий употребления сахаросодержащих напитков в начале жизни.

Ранее в журнале американского колледжа кардиологов опубликовали результаты научной работы, согласно которым напитки с популярными искусственными подсластителями оказались потенциально опасными и способными повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. В обсервационном исследовании приняли участие 104 760 добровольцев.

3. В США создали химеру свиньи и человека, чтобы пересаживать из неё мышцы и органы людям:

https://nplus1.ru/news/2021/03/31/humanized-muscle-pig

Американские биологи создали химерные эмбрионы человека и свиньи, чтобы вырастить в них человеческие мышцы. Для этого им понадобилась система генетического редактирования CRISPR/Cas9: у свиней удалили гены, отвечающие за развитие мышц, а в человеческих клетках — ген, связанный с апоптозом. Исследователи дорастили химерных зародышей до 27 дней и убедились, что мышечная ткань в них развивается из человеческих клеток, а нервная ткань и половые органы — из клеток свиньи. Работа опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering.

Проблему нехватки донорских органов биологи уже неоднократно предлагали решать с помощью животных. Вариантов решения здесь может быть несколько. Можно пересадить собственный орган животного — но он иммунная система человека не всегда на такое согласна.

Можно генетически модифицировать животного, чтобы его клетки больше напоминали человеческие. Мы уже писали о рождении гуманизированных свиней и первой пересадке кожи от такой свиньи человеку. Тем не менее, пока неясно, насколько гуманизированные органы безопасны — например, они могут нести в себе встроенные вирусы, потенциально заразные для человека.

Наконец, можно использовать животное как инкубатор, в котором будут расти человеческие органы. Для этого необходимо создать химерный зародыш, в котором большинство клеток будут принадлежать собственно животному (например, свинье), но некоторые будут человеческими и смогут сформировать необходимый орган.

Между тем, в Китае с 1 марта новый уголовный кодекс запретил генное редактирование детей, клонирование людей и создание человеко-животных гибридов:

https://biohackinfo.com/news-china-gene-editing-criminal-law-article-336-march-2021/

Решение с моральной точки зрения объяснимое, но в плане развития технологий спорное. Кто знает, на что будет способен гибрид американца со свиньёй…