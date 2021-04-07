Эксперимент показал способность хлеба ускорять развитие рака

Врач-диетолог, профессор Алексей Ковальков провёл эксперимент с обычным дрожжевым хлебом, который показал весьма пугающий результат. Оказалось, что продукт способен “помогать” раковым опухолям.

Ковальков взял одну из таких опухолей на биопсию и поместил в дрожжевой раствор. Вскоре опухоль начала расти. Врач также отметил, что хлеб гораздо быстрее насыщает кровь сахаром, чем сам сахар-рафинад, поэтому он более опасен. Он добавил, что регулярное употребление продукта может сильно навредить поджелудочной железе, сообщает телеканал “Царьград”.