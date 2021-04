Мнение: Письмо: “Невероятные чувства”

Письмо очень длинное, но достаточно смешное.

Я хотела сказать “очень грустное”.

ewangelina

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Спасибо Вам за Ваш труд, за возможность читать Ваши материалы и возможность написать в рубрику письмо.

Мне 41 год, был гражданский брак продолжительностью около 5 лет, сходились-расходились, держал общий ребёнок. Несколько раз муж предлагал жениться, но я каждый раз оттягивала и потом ушла, потому что встретила другого и влюбилась.

С новым мужчиной встречались несколько месяцев, он позвал к себе жить и выпрыгнул в плюс, а я была минусом. Сказал, что не любит, я собрала вещи и ушла. Потом звонил, узнавал, как дела, предлагал помощь, я сказала, спасибо, справлюсь и через несколько дней появился счастливый, говорит, понял, что люблю, выходи замуж. Накануне свадьбы я очень сомневалась, говорю, может мы торопимся, на что он ответил, что, если сейчас не поженимся, вообще не поженимся. Вышла, но отношения не сложились. Ругались все время, он хотел, чтобы дома сидела, я хотела работать. Дошла до того, что почти перестала есть от стресса, был гипертонический криз, скорая приехала, а он даже воды не подал, так меня это поразило и вообще все достало, что я не думая, собрала вещи, забрала ребёнка из детского сада и ушла. Разводились трудно, он пытался поговорить, но я молодая была и горячая, один раз он даже толкнул в разговоре и я упала, после чего сказала, все, не вернусь никогда. Снимала комнату, сын жил у родителей, спустя год продвинулась на работе, сняла квартиру, забрала сына, устроила его в сад.

Потом был 5-летний роман с женатым коллегой. Из которых я еле выползла. Там была и корона моя, и зелёный виноград и спасательницей побывала. Думаю, что чувства были с обеих сторон. Он был мужчина-сказка, всегда что-то придумывал, встречи были праздником. Но между встреч было совсем не празднично, а больно. Я его очень любила. Под конец отношений меня можно было в утиль сдавать – это его слова. Потом была череда отношений, в каких-то от меня уходили, в каких-то уходила я. Надолго не складывалось.

Я 15 лет работала HR директором в крупных российских компаниях, карьеру построила в целом неплохую. Везде работала вдолгую. Путешествовала, квартиру и машину купила, родителям помогала. Сын сначала в школе платной учился, потом в колледже. Работа у меня сложная, я всегда работала с большим напряжением. Деньги легко мне не давались никогда, хотя считаю, что мне везло, с начальниками, с компаниями, в которых я работала. Ещё одно большое везение – моя семья, родители и мои друзья. Очень их люблю. Дважды в карьере делала перерыв – занималась творчеством. У меня есть хобби, которым я занимаюсь 5 лет и даже думала им на жизнь зарабатывать, но первый раз не получилось, поэтому вернулась в HR. В зал хожу 6 лет, сейчас дома занимаюсь, локдаун, все закрыто.

Второй раз взяла перерыв, после тяжёлого года на работе, выплатила ипотеку, съездила в Турцию и тут сестра меня позвала к себе, в другую страну, где она живёт уже 16 лет. Она начала развод, ну и так все сложилось, что и ей нужна поддержка, и я вроде ничем пока не занята. У меня были накопления для того, чтобы полгода пожить ни в чем себе не отказывая. Я решила поехать. Приехала и зарегистрировалась на СЗ. Я хотела серьезных отношений, влюбиться.

Пообщалась с несколькими мужчинами и двое мне понравились. Один очень, поэтому решила быть честной и второму, которого только по видеосвязи видела, написала:

Я: привет, П. Прости за долгий ответ. Я знаю, что это возможно звучит как сумасшествие, но я чувствую, что встретила кого-то особенного. Ты очень приятный, мне было приятно с тобой вчера общаться, но я хочу быть честной с тобой и не хочу, чтобы ты тратил впустую со мной свое время. Желаю тебе встретить кого-то особенного вскоре тоже.

П.: Привет, никаких проблем – я рад, что ты встретила кого-то. Было очень приятно с тобой общаться, ты замечательная и надеюсь, у тебя все сложится наилучшим образом. Всего хорошего.

Первый мужчина при встрече не очень понравился. Я не стала сразу рвать, решила ещё пообщаться, рассмотреть, так как общаться с ним было приятно. Но и поняла, что о втором я уже неделю думаю. Назову его П. Я ему написала:

Я: привет, П. Как дела? Встретил ли ты кого-то?

П.: Привет. Я в порядке, спасибо. На самом деле удалил анкету и взял паузу со знакомствами. Как твое знакомство?

Я: я думала о тебе..

П.: отлично, я тоже…

Я: что ты думаешь, если мы снова начнем общаться?

П.: я бы хотел, хотя не думаю, что мы реально начали общение… Я устал от Т., где люди принимают решения очень быстро и я думаю, что это несправедливо для обеих сторон. Но я рад, что ты вышла на связь.

Я: я понимаю о чем ты говоришь. Но это был мой первый опыт на СЗ.

П.: ок, давай продолжим 🙂 Я думаю, что ты очень интересная и стоишь того, чтобы узнать тебя лучше. И хотя я чувствовал разочарование, я был рад, что ты встретила кого-то подходящего для себя. Хотя я думаю, ты ошиблась, не выбрав меня. Но об этом судить не мне. Что случилось?

Я: могу я позвонить?

Мы созвонились. И договорились встретиться. Не сразу вышло, потому что он приболел, я боялась, что это ковид, попросила его заказать пульсоксиметр, он сделал тест на ковид. И прислал его мне с показаниями счетчика 🙂 Посмеялся, что обычно люди, чтобы узнать друг друга готовят еду, пьют вино, а ему пришлось заказать медицинский девайс. Спросил, это что-то из разряда русской заботы? Я ответила, да, типа того 🙂 Сказал, что я оказалась неожиданно очень милой.

Встретились, он высокий красавец, блондин с голубыми глазами, с тяжёлым взглядом, сдержанный, но страстный. Ну вот так мне показалось. На первой же встрече он потянулся целоваться. Это мне не очень понравилось, подумала, что это безответственность, он был простывшим – у меня потом горло заболело. Разговаривали. Спросил, как я здесь оказалась и не думаю ли остаться. Сказала честно, перерыв в работе, устала от HR, занимаюсь творчеством и хочу попробовать им зарабатывать, страна нравится, я бы хотела остаться. Тут сестра, друзья. Он мне на это рассказал о бывшей жене и невесте, которые жили за его счёт и с которыми он расстался в итоге. И что он больше не хочет никого содержать/поддерживать. Рассказал про свою карьеру, в которую вложил много денег и времени, поменял направление, её кардинально, но с учётом возраста (ему 47), он находится не в той точке, как если бы сразу его выбрал, то есть ещё много усилий нужно приложить и времени, чтобы добиться успеха. Он был женат, развёлся, потом были отношения длительные, была невеста, последние два года он один. Детей нет.

Я потом это все обдумала и написала ему, что не хочу быть для него обузой. План у меня был зарабатывать творчеством, но тут сложно что-то прогнозировать плюс я иностранка. На что он сказал, надо встретиться и все обсудить, не по телефону.

В этот день шел снег, дороги скользкие, я сказала, может не стоит ехать в такую погоду, он сказал приеду и съездим куда-нибудь погуляем. Но пока он ехал, я подумала, что приедет уставшим и предложила погулять в парке возле дома. Он был благодарен, сказал, похоже мы можем быть друзьями, можем заботиться друг о друге. Приехал и сказал много всего, суть, нам надо продолжать, если у нас все будет хорошо, он готов и хочет поддерживать. Я сказала, что хорошо, я хочу продолжать. Я привыкла быть независимой, так или иначе я найду возможность зарабатывать. Предложил поехать к нему домой, просто чтобы было место, где мы можем спокойно поговорить… Я говорю, давай лучше погуляем 🙂

Дальше зашёл разговор о детях. Он сказал, что хочет. И я хочу. На что он признался, что у него генетическое заболевание, которое 50/50 может передаться детям, что для ребёнка смертельно. Я сразу решила, что с ним расстанусь, зачем мне это, виделись пару раз и пока нет серьёзных чувств, лучше от этих проблем отказаться. Попросила его дать мне неделю подумать. Он меня обнял и замер, спрашиваю, что с тобой. Он говорит, боюсь, что это закончится, но если фундамент крепкий, мы пройдём это испытание. Я ещё подумала, какой фундамент?

Неделю мы общались по видео и на выходных не встречались. Общаться с ним мне нравилось, было интересно, я видела, что ему со мной тоже приятно, он инициировал звонки и писал все время. Общение было очень легким, приятным для меня, и думаю, что для него тоже, были общие темы, смеялись. Написал мне утром после одного такого разговора:

П.: доброе утро, как спалось, я спал хорошо, думаю о тебе.

Я: доброе утро, я тоже. Проснулась ночью, не могла уснуть до 4… но сейчас в порядке, сонная немного и все. Рада, что ты выспался.

П.: что случилось, почему ты не спала?

Я: со мной иногда так бывает.

П. ок, бывает.

Я: но ты прав, я думала о нас.

П.: я тоже, я реально наслаждался разговором с тобой прошлым вечером.

Я: я тоже, здорово, что мы можем так легко разговаривать обо всем и смеяться.

Я: мы идем на прогулку чуть позже.

Спросил меня несколько дней спустя, подумала ли я уже. Я поняла, что тянуть некуда уже, сказала, что да, готова поговорить. Он предложил приехать и через 20 минут он ехал в мою сторону. Вышла к нему. В машине слезы навернулись на глаза, сказала, что не готова продолжать, мне правда было тяжело, он мне нравился, но я читала про ЭКО, про аборт в 3 месяца и поняла, что нет у меня столько здоровья. Можно и без детей, у меня уже есть, но я его спросила перед этим, хочет ли он ребёнка, и он сказал да, очень. Я ему сказала что рано или поздно встанет детский вопрос. Что я хочу быть ответственной, на что он ответил, мне бы чуть-чуть твоей ответственности 🙂 Он попросил не торопиться, сказал, что я лучшее, что случилось с ним за последние несколько лет, что он не отпустит меня легко, он поборется, и если после этого ничего не выйдет, он уйдёт из моей жизни. Он предложил сходить на консультацию к генетику. Я была ошарашена и не нашла в себе сил ему отказать. Сказала только, что мне нужна сестра на этой консультации, я не смогу все понять, на английском я говорю недостаточно хорошо, чтобы обсуждать такие медицинские темы. Предложил поехать к нему домой поговорить, обещал быть джентльменом, только разговор и все, я могу быть в нем уверена. Я говорю, я уверена в тебе, но не уверена в себе 🙂

Мы зашли ко мне домой, я хотела сходить в туалет, я предложила чай и он все рассказал моей сестре с моего согласия. Она его спросила, вы уверены? И вообще ты понимаешь, что она иностранка и ей нужна виза, он говорит, все сделаю, если у нас все сложится. Сестра вышла, он начал целовать, говорит, ты выйдешь за меня замуж? Я засмеялась, ты шутишь говорю. Он – нет. Я была ошарашена таким напором. Говорит, мы должны попробовать, мне будет больно и сейчас и через месяц, если не сложится. Я говорю, а почему ты о себе говоришь, я ведь тоже к тебе привяжусь со временем и для меня может быть очень больно тоже. Он задумался, говорит, извини, ты права, для тебя тоже это тяжело. Сказал, что нам надо бы общаться, узнавать друг друга, рано обсуждать такие серьезные вещи, но вышло, как вышло…

Вернулся домой и написал мне строчки из песни Синатры:

П.: Fill my heart with song and let me sing forever more. You are all I long for, all I worship and adore…

П.: ты делаешь меня лучше. И я уже по тебе скучаю.

Я: я рада, что ты в тепле и безопасности. Рада, что мы поговорили.

На следующее утро он написал, что звонил, чтобы записаться на консультацию к генетику, я попросила его не торопиться и обсудить все ещё раз вечером.

П.: без проблем, к чему бы это не привело, я реально рад, что мы встретились.

П.: и я хочу, чтобы ты знала, что ты уже сделала меня лучше.

П.: даже за такой короткий промежуток времени.

П.: спасибо.

Я: спасибо, П. мне важно это знать. Я рада, что мы поговорили.

А вечером сказала, что не могу брать на себя больше, чем могу вынести. Он предложил усыновить ребенка, вообще жить без ребенка, или сходить к генетику. Что он продаст мотоцикл, потому что ЭКО стоит денег. Что это просто мужское хобби, чтобы было чем заняться, но ему важнее быть со мной. Напор был сильным, я искренне почувствовала желание отстраниться. Я сказала, что я бы хотела, чтобы он остался с моей жизни. Что мы можем быть друзьями. Он скривился и отключился. Я почувствовала облегчение. Потом написал.

П.: мне жаль, что я так закончил звонок. Ты встретишь кого-то стоящего и я желаю тебе всего счастья на земле. В настоящий момент мне тяжело на это смотреть, но со временем я смогу, когда излечусь. И ты тоже излечишься и все будет хорошо. Позаботься о себе.

Я: это тяжело для нас обоих. Я действительно сожалею, что мне пришлось принять такое решение и я понимаю, как это трудно для тебя. Ты был очень честным со мной и я благодарна тебе за это. Я действительно хочу, чтобы ты был счастлив, ты заслуживаешь этого. Спасибо за все, П.

П.: я бы еще раз хотел сказать тебе прощай. Я думаю, что лучше было встретить тебя, чем не встретить. Мне жаль, что я разозлился, это несправедливо.

Я: П., тебе не за что извиняться. Я все понимаю и мне очень грустно.

П.: нет, это тяжело и для тебя тоже. Не только для меня. Я бы хотел тебя обнять, чтобы ты почувствовала себя лучше. Это просто несправедливо, вот и все. Но здесь ничего не поделаешь, бывают вещи и похуже. Я действительно хочу оставаться с тобой на связи. В любом качестве. Я действительно думаю, что ты потрясающая. И хочу тебя в своей жизни.

Я: это прекрасно, я тоже хочу оставаться с тобой на связи. Я чувствую себя лучше 🙂

П.: хорошо, время идти спать, спокойной ночи и как-нибудь найдемся.

Я: спокойной ночи, спасибо

Я продолжала встречаться с первым мужчиной, но интерес к нему таял и вот после того, как выяснилось, что он солгал мне насчет своего возраста и сказал, что возраст это всего лишь цифра, я решила с ним прекратить общение, отношения начались с вранья, он не думал обо мне, он думал о себе. Он потом пытался меня вернуть, приезжал, прислал подарок, слал сообщения, но, когда нет уважения, нет и любви. На его фоне П. выглядел героем.

И уже спустя пару дней его молчания меня начало крутить. Такие чувства и такое уважение. Я ходила и думала. И поняла, что влюбилась… Где-то через неделю я написала ему нейтрально, отправила фото своей новой работы, спросила как у него дела… он тут же ответил вежливо, сдержанно. На следующий день написал уже он. Я предложила вечером созвониться. И когда вечером мы разговаривали, я предложила ему продолжить общение, сказала, что я скучаю. Он спросил, чем я хочу заняться завтра, поговорить или просто наслаждаться обществом друг друга. Я ответила – наслаждаться. Он сказал, да, мы слишком много обсудили серьезных тем.

Утром он приехал, это были невероятные чувства, мы целовались, держались за руки. В душе моей была весна и пели птицы 🙂 Я была уверена, что хочу отношений с ним и предложила поехать гулять в красивый город недалеко от его дома. Пока гуляли, он предложил к нему на ужин. Я согласилась 🙂 заехали в магазин, купили продукты на ужин, я хотела приготовить рыбу, у меня хорошо получается. Мы приехали и начали целоваться, он говорит, я очень уважаю тебя, не хочу торопиться, хочу, чтобы все было красиво, а я попросила его дать мне 5 минут 🙂 Когда мы обнимались спустя время, он сказал, что, если бы ему пришлось сейчас умереть, он бы умер абсолютно счастливым. Говорил, что в отношениях ему важны уважение, честность и доверие. Что он счастлив, что я ему написала, у него был выбор, он решил пойти, если я его позвала, а не оставаться одиноким с ложным чувством гордости. Я была счастлива. Спросила, как будет по-португальски я тебя люблю – это его родной язык. Повторила три раза, тщательно проговаривая. Он ответил тут же на английском, я люблю тебя. Спросил, выйдешь за меня? Я засмеялась, он ждал, я промолчала. Потом мы готовили ужин, я – рыбу, он почистил и сварил картошку, и общались на троих, с его другом-сыном друга, который живет у него. Я видела, что он ко мне очень расположился и П. был этим очень доволен. Был отличный вечер. У него идеальный порядок дома, все вещи по местам, как у перфекциониста. Я это отметила про себя. Это было 7 февраля. Он отвез меня утром домой и написал:

П. Я только что вернулся. Уже скучаю.. Это было невероятно, что ты осталась, я наслаждался каждой минутой.

Я: Привет, я только проснулась. Я чувствую себя абсолютно счастливой. И с нетерпением жду очередной встречи.

П.: Я тоже. Это было лучшее воскресенье.

Я: из всех 🙂

П.: согласен 🙂

Позже написал, что скучает и заберёт меня, вечером. Но к вечеру он ничего не написал, я подумала, что скорее всего он устал, и написала ему милые сообщения и между делом, что наверное, пойду спать пораньше, что-то глаза слипаются. Позже он мне сказал, помнишь, ты мне написала, что пойдёшь спать? Я был благодарен, потому что сил не было после рабочего дня, я тоже пошёл спать пораньше.

10 февраля он забрал меня к себе. Я нашла общий язык с его другом-сыном друга который живёт у него и который ему как сын. Мы готовили ужин вместе. Это был очень приятный вечер, я видела, что он очень доволен, перед сном он целовал и целовал меня и говорил, что я потрясающая. Я говорила ему о том, что люблю его, что я поняла, что не могу потерять такого мужчину и что мне не нужно было больше думать, узнавать его, все стало просто и понятно в один день. Я сказала, что скучала по нему, но не могла написать. Почему, спросил он. Потому что не была уверена, и не имела права вовлекать его в свое торнадо. Написала, когда у меня не было сомнений в том, что я хочу быть с ним. Он признался, что вообще-то да, хотел затащить меня в постель, “я же не слепой”… Рассказал мне, что как-то познакомился с девушкой, они приехали к нему домой, он ей сказал, это просто секс, с моей стороны нет чувств, ты согласна? Она ответила, да, я хочу того же. И тогда он ей сказал, что секса не будет, она заслуживает большего и попросил её уехать. Сказал, не хочу спать с той, с кем не хочу просыпаться.

Я пригласила его к нам на ужин, с сестрой и племянниками, в наш дом:

П.: отлично, записано в дневник.

П.: я смотрю фильм с Р. (это друг)

П.: хотел бы, чтобы ты была здесь.

Я: я бы хотела как-нибудь посмотреть с тобой фильм.

Я: передавай привет Р.

П. он передает тебе, ты ему понравилась. Ты сдала первый тест 🙂

Я: хаха, будут еще тесты для меня?

П. нет.. может быть… 🙂

Я: ок, не расслабляйся, у меня есть и для тебя кое-какие тесты.. 🙂

П.: тест в студию!

Я: терпение, всему свое время.. 🙂 Хорошего вечера!

П.: и тебе, моя любовь, скучаю по тебе.

Я: я тоже, очень.

Я подумала, ничего себе, я тут думаю, что он влюблен без памяти, а у него там тесты 🙂

Он купил самоучитель по русскому языку. Написала, что я очень рада и помогу ему с обучением. Предложила встретиться в субботу, потому что она у меня свободна и, если у него тоже, мы можем встретиться. Он был с друзьями вечером, написал, что здорово, утром обсудим. Утром он ответил, что хочет остаться дома, просто ничего не делать. Спросил не обиделась ли? Я написала, что у меня для моих дел есть целая неделя, а у него только выходные. Но в этот момент я начала терять равновесие, к сожалению, эмоционально я начала зависеть и цепляться. Виду не показала, но меня задело.

На 14 февраля я приготовила для него подарок, шапку из шерсти, видела, что он постоянно заказывает и сдаёт акриловые шапки. И подписала милую открытку, что-то о том, что он заставляет моё сердце биться сильнее и что он занимает особое место в нем. Be my Valentine, написала я. Я ждала цветы. Но он приехал с пустыми руками. Приехали к нему домой и там тоже цветов не было. Я помаялась минут 10 и спросила, нет ли у него повода отметить этот день? На что он сказал, это коммерческий день и вообще we are not at this stage – мы не на том уровне. Я впервые услышала это выражение, сказала, что я видимо уловила смысл, но хочу перевести и пошла на кухню за телефоном. Я была в шоке. Он пришёл, я попросила его оставить меня на 5 минут. И начала думать о том, что хочу уехать домой, прямо сейчас. Он подошёл, начал сразу извиняться, я сначала молчала, потом спросила его, ты хотел со мной детей, предлагал замуж, мы спали вместе и ты говоришь, что мы не на том уровне, объясни, пожалуйста, я не поняла. Он сказал, что неправильно выразился, что он был расстроен, он дурак, что не уделил этому дню внимания, я пошутила ок, посмотрим, как пройдёт следующий день святого Валентина, на что он ответил, что мне не нужно ждать, что у меня всегда будут цветы. Ок, ложечка нашлась, но осадок остался. Нужно было уехать, была бы пауза, я бы отошла, он бы подумал. А так…

Вечером он рассказал очень тяжёлые и интимные факты о себе. У него было тяжелое детство и много объективных проблем. 20 лет по его словам он наводил порядок в своей голове. 10 лет ходил на психотерапию. Раньше в отношениях он играл с женщинами и не любил никого. Был не очень хорошим человеком, а сейчас он поступает правильно, доволен собой, любит себя и чувствует, что готов любить другого человека. Расспрашивал меня о моих отношениях, я сказала, что последние были тяжёлыми, было много игр, постоянная борьба, после этого 1,5 года я одна была. Я как КДЧ, наверное, западаю на сложных мужчин и каждый раз от этого страдаю. Не умею их готовить 🙂 Прижал меня к себе, говорит, боюсь, что ты уйдешь от меня, к мужчине, с которым сможешь завести ребёнка. Я говорю, а я тебе открываю сердце и боюсь, что тебе может не понравится то, что ты увидишь и ты уйдешь. И что теперь? Какой смысл бояться.

Утром он отвозил меня домой и заговорил о своих планах, что он работает и хочет, чтобы у него оставались деньги на путешествия, о том, что я могла бы купить дом на двоих с сестрой, чтобы получить здесь визу. Я снова почувствовала его охлаждение – этот разговор контрастировал с тем, что он говорил раньше. Мне это не понравилось, стало обидно, это про то, что решай все сама… И если бы не было предыдущих разговоров, это я нормально бы восприняла, отношениям без году неделя. Я сказала, что чувствую, что, если мои планы с творчеством не приведут к финансовому результату, это может быть проблемой в наших отношениях, он сказал, да и спасибо, что сказала это, надеюсь, ты недолго будешь жить за мой счёт и найдёшь занятие себе по душе в новой стране. Всё это для меня звучало обидно. Я вышла из машины, он тоже, сказала “пока” и ушла.

Вернувшись домой, я какое-то время это обдумывала, а потом Остапа понесло. Вместо того, чтобы отлипнуть, понять, что ОЗ моя ниже и надо своей жизнью заниматься, я написала ему некрасивое письмо, которое не надо было писать, что он хотел меня ранить, он не мог не знать про Valentine’s day, что он сказал мне правду про we are not at this stage, что он играет со мной, и что я чувствую, что не могу ему доверять. Что у меня были отношения, где было много игр. Что, я не боюсь его прошлого, я боюсь его. На что он ответил:

П.: мне ничего от тебя не нужно, кроме твоих чувств. Мне очень жаль, что я не уделил достаточно внимания Дню святого валентина. Я думал, что покупка дома поможет тебе с визой. Я не играю с тобой в игры, ты мне очень нравишься и я думаю, нам надо лучше коммуницировать.

Я: я чувствую себя использованной

П.: ок, я не хотел тобой пользоваться. Я хочу, чтобы мы заботились друг о друге. Почему ты чувствуешь себя использованной? Что я могу сделать, чтобы ты так не чувствовала себя? Я был идиот, что не уделил внимания этому празднику. Мне жаль, что ты страдаешь.

Я: перестань, ты сказал мне причину.

П.: я был смущен.

Я: я чувствую себя плохо. Я привыкла доверять своим чувствами. У меня был плохой опыт с отношениями в которых было много игр. Я знаю эти чувства.

П.: мне жаль, но это не те же отношения. Я не тот мужчина. Мне нужно лучше объяснять свои мысли. Вот и все.

Я не ответила. Два дня молчания. Я поняла, что все, не могу без него. И думать мне об этом надо было раньше, а теперь я испугалась, что своей серией скалок все испортила и он не вернется. И я снова написала письмо не много лучше предыдущего:

Я: Привет, П. Ты мог бы помочь мне чувствовать себя лучше, если бы сделал что-то, иногда сказать извини недостаточно. Мне просто нужно знать, что я важна для тебя, ты не хотел меня обидеть и ты не боишься моих чувств. Но ты хранишь молчание и дистанцию. Ты действительно хочешь меня в своей жизни со всеми моими чувствами и особенностями?

Как будто он мальчик, а я взрослая тётя, ему объясняю, как себя надо вести(( Меня начало шатать. Мне нужно было дистанцироваться и заняться своими делами. Но я уже не могла.

П.: Я хочу тебя в своей жизни. Но я был удивлен интенсивностью твоего сообщения. И фактом того, что ты предположила то, чего я не делал. Мне действительно хочется знать, не будет ли коммуникация проблемой и думал об этом последние пару дней. Те, кто меня знают, знают кто я есть, но нереально это понять за несколько недель. У меня есть для тебя подарок, который я хотел бы тебе отдать в независимости от того, будем мы вместе или нет. Я думаю, что ты потрясающая, но похоже, что у тебя были отношения, в которых тебя ранее ранили, и твоя реакция не на нас.

Я: Что я могу сказать? Да, у меня были такие отношения раньше. И моя реакция была чересчур сильной, я реально сожалею об этом. Хотя у меня были причины чувствовать себя разочарованной. Но я не должна была тебе писать то сообщение. Я не думаю так на самом деле. Но я та, кто я есть, со своими сильными и слабыми сторонами, я не принцесса – теперь ты знаешь это. Я хочу становиться лучше и думаю, что смогу стать лучше с тобой.

Я.: для меня важно быть принятой, не отвергнутой. Я уважаю твои чувства, если для тебя это слишком, я пойму, если ты решишь расстаться. Я хочу тебя в своей жизни и скучаю по тебе. Я думаю, что мы оба можем быть вместе, если оба хотим этого.

П.: я не могу много писать, но я хочу, чтобы мы были вместе – все как-нибудь образуется, мне не нужна принцесса и мисс совершенство.

П.: я могу тебя забрать вечером, если ты хочешь.

Я: я хочу.

Он приехал очень уставший, когда села в машину, в руках у него были цветы, ни одного упрёка я не услышала от него, только выдохнула между поцелуями “Прости”, он сказал “прости”. Сказала, что была a bad girl, он усмехнулся. Мы поехали к нему. Он сказал, что, если бы мы расстались, он бы вернул мне почтой мой подарок, потому что он дорогой. Но он рад, что мы вместе, а подарок – шапку попросил поменять на другую расцветку, что я и сделала. Мне он тоже сделал подарок. Вечером, я сделала ещё одну ошибку. Он начал говорить о планах на будущее, говорить, что хочет путешествовать со мной. Я переспросила – путешествовать? Я говорю, а ты помнишь, что у меня виза и я уеду скоро.

Он – да и не знаю, чем тебе помочь.

Я – правда не знаешь?

Он – правда.

Я – ты предлагал мне замуж, мне стоит подумать над этим предложением или забыть его?

Он – подумать. Ты выйдешь за меня?

Я – твоё предложение невалидно, у тебя нет кольца.

Он – это давление.

Я поняла, что выгляжу некрасиво, попыталась исправить ситуацию. Сказала ему, что важно, что мы вместе, нам некуда торопиться, он может приехать ко мне потом в Россию, как он хотел. Я потом сделаю визу и приеду к нему. Но мне уже было понятно, что баланса нет. И это была веселая мина при плохой игре. Мне от него нужно больше, чем ему от меня. Днём в выходные он дурачился, подхватил меня на руки, я засмеялась, говорю отпусти, я тяжёлая, он – нет и тогда я обхватила его крепко и он начал отпускать меня, да, говорит, тяжёлая ноша из России. Я засмеялась, я же предупредила, я тяжёлая, поставь меня. Это было как-то иносказательно.. Вечером я начала говорить ему о чувствах, дословно, что то, что сейчас между нами происходит, очень важно для меня. Он прервал меня и предложил посмотреть фильм.

Он пригласил меня в середине недели остаться на день, не отвёз меня утром домой, как обычно. Он работал из дома. Я взяла с собой материалы для творчества. Утром встала, после завтрака сходила в магазин и купила продукты для паэльи, которую приготовила на ланч. Он съел, а потом взял добавку – похвалил, ему понравилась паэлья. Я мыла за собой плиту, когда он подошёл и удивлённо сказал, ты хороша, очень хороша, можешь остаться. Мне стало неприятно. Даже не от его слов, а от своего образа. Я сказала, что подумаю. Его записали на вакцинацию, я спросила, что за вакцина, он сделал вид, что я не поняла слово вакцина и начал мне нарочито терпеливо объяснять, что такое вакцина. Я его прервала, говорю это не смешно, я знаю что такое вакцина, моего английского хватает для этого. И вернулась к своему творчеству. Он подошёл потом и извинился. Хотя сказал, что виноватым себя не чувствует. Просто пошутил. Скорее всего, все эти подколки и шуточки – скрытая агрессия на мои притязания, липкость. Ведь до этого он говорил, не хочу шутить, потому что хочу, чтобы ты чувствовала себя в безопасности. Ну что ж, прошло это время. Позже он меня похвалил за то, что я справилась со своими эмоциями, говорит, я видел, что ты была обижена, извинился, чтобы тебе помочь, видел, что ты отошла и все снова было хорошо. Вообще сказал, что день прошёл хорошо, это не было свиданием, это было реальной жизнью и все получилось, хотя никто специально не старался.

В середине какой-то недели он написал, что не сможет меня забрать, так как рано утром ему нужно быть на внешней встрече, но он может приехать, просто, чтобы увидеть меня, поздороваться. Я подумала, зачем мне это говорить, очевидно же, что я предложу ему поехать домой. Я сказала, что скучаю по нему, но возможно, ему лучше после тяжелого дня вернуться домой и отдохнуть, и что мы можем встретиться в пятницу. Он сказал, ты права, скучаю по тебе. Прислал мне вечером свою фотку:

П.: я только что закончил делать упражнения.

Я: ты мой герой 🙂 Ты знаешь это? 🙂

П.: хаха, отлично. Ты моя амазонка.

Я: 🤣🤦‍♀️🤷‍♀️

П.: это правда

Я: люблю тебя

П.: и я тебя очень люблю.

На выходных поехали в невероятно красивый регион, где провели целый день. Я была невероятно счастлива. Похоже он тоже был доволен, улыбался, пара городов ему очень понравились. Нашёл общественный туалет, сходи, говорит, я посмеялась, ладно, потом гордился, я нашёл, я молодец, да говорю, ты мой герой 🙂 он – тут же нашёл песню соответствующую и записал в телефон, я говорит, запомню, что в этот день и время ты сказала мне, что я твой герой 🙂 потом вернулись домой, он своему другу хвастался, что я назвала его героем 🙂 такой счастливый день был.

Как-то я гуляла с сестрой и увидела музыкантов на улице, рок группу. Мне они очень понравились. Я подошла, познакомилась, узнала, что в субботу они будут играть концерт рядом с моим домом. Вечером рассказала П. Он говорит, хочу пойти с тобой. Я спросила, ты уверен, это суббота, утро? Он сказал, да.

Он сказал, что приедет в пятницу в 19.00. Я собралась, но в 19.00 его не было, не было и сообщения. Я ему написала, ты хочешь встретиться сегодня или завтра?

Он перезвонил. Говорит, устал, хочу остаться дома. Если тебя привезу, ты захочешь что-то приготовить, а я хочу просто отдохнуть. И в субботу утром хочу поработать. Давай приеду днем. Я говорю, конечно, но вечером в субботу я должна быть дома, обещала посидеть с племянниками, давай в воскресенье? Сказал, ок. Потом говорит, а ты не обидишься, если вечером в воскресенье я схожу на час к друзьям. Я удивилась, спрашиваю, я что-то не поняла, ты хочешь привезти меня к себе и уйти вечером к друзьям, я правильно поняла? Он смутился, говорит, забудь, я не должен был этого предлагать.

Я расстроилась сильно, в пятницу он даже не предупредил, что не приедет, решил работать в субботу, хотя были общие планы, я его не звала на концерт, он сам решил присоединиться… В воскресенье хотел уйти к друзьям. Получается, что все это ему в тягость: совместные ужины, прогулки, поход на концерт.

Настроения встречаться у меня не было. В субботу я продула шею или это невралгия, не знаю. Всю субботу он много писал, предлагал пообщаться по видео, чего давно не было, я сказала, давай завтра, не хотела общаться. Отвечала дружелюбно, но сдержанно. В воскресенье утром написал, скоро увидимся, что ты хочешь на ланч. Я ответила – ты не обидишься, если мы встретимся на следующей неделе? Продула шею, всю ночь искала удобное место, плохо спала. Он сказал, хорошо, надеюсь ничего серьезного, предложил поговорить по видео, но я не хотела, сказала, что только проснулась, потом.

В 12.00 звонок в дверь, он стоял улыбающийся с цветами, конфетами, грелкой для шеи. Поцеловал, сказал я люблю тебя, скучаю и позабочусь о тебе. Сказала, ему что люблю, мой герой 🙂 его в машине ждал его друг, которого он учил водить машину, я сказала, иди, он тебя ждёт. Поулыбался и довольный ушел.

Каждый день переписывались. На неделе он прислал мне свое селфи, я написала, ты знаешь, что ты секси и я скучаю по тебе? Ответил, что тоже и когда мы сможем встретиться? Когда он может меня забрать. Спросил, сколько дней я смогу прожить без сестры. Я ответила, что несколько дней легко. Сказал, что заберёт меня в среду до субботы. Приедет в 19.00. Попросила предупредить меня заранее, если он поменяет планы. Прислал смайлик. Я спросила, это значит да? Он ответил, что его планы не поменяются.

Ехать ему час. Он написал в 18.18, что выезжает с другом за рулём, которого учит водить машину и будет в 19.30. Я поняла сразу, что не будет. В 19.30 он написал, что будет к 20.00, едут очень осторожно. Я написала, и это правильно 🙂 но в 20.00 их не было и мне снесло крышу. Написала:

Я: мне не нравится, что ты обещал приехать в 19.00 и тебя до сих пор нет.

Я: и мне не нравится, что в пятницу ты отменил встречу и не предупредил.

Я: ты уверен, что хочешь меня в своей жизни? Потому что это не выглядит так.

Я быстро его присвоила и превратилась в бабу со скалками. А ещё я видимо не отрефлексировала свою низкую значимость для него. И вообще слишком много болтала.

Он зашёл, я вывалила все. Я сказала, что не хочу быть объектом в отношениях, у меня есть чувства и я расстроена. Что отношения возможны, когда они нужны двоим. Он сказал, что ему нужны отношения. Но я ответила, что может он так думает, но не чувствует. Что на работе, если мы выстраиваем с кем-то отношения, и назначаем встречу, мы приходим или заранее отменяем, это простые правила. Что, когда он приезжает, я выхожу сразу, не заставляю его ждать, он сказал, да, и это забавно. Забавно? Сказала, что не хочу с ним разрывать отношения из-за того, что он опоздал… Но каждый раз что-то происходит, снова, снова и снова. Что все мои чувства, о которых я говорила, это правда. Что может и рано говорить о больших чувствах, но на начальном этапе важно быть бережными друг с другом, если мы оба хотим быть вместе. Постоял, молча посмотрели друг на друга. Он сказал, что приедет за мной завтра. Попытался поцеловать, но мне не хотелось, он ушёл. Но наутро он прислал длинное и вежливое письмо.

Он извинился, что опоздал, сказал, что не рассчитал время, было ошибкой смешивать урок вождения и поездку ко мне. Сказал, что не осознавал, как я чувствовала себя, когда он отменил встречу в пятницу и субботу и что он с нетерпением ждал встречи в воскресенье. Сказал, что думает, что мы оба хотим искренних и интенсивных отношений, что не всегда будет возможно, учитывая ограничения в языке и расстоянии. Что я ему очень нравлюсь. Он не хотел мне причинить боль. Но что он не может обещать, что это не повторится. Что я чувствую себя недооцененной, а ему бы этого не хотелось. Что ему пришлось вложиться в свою карьеру и нужно время, чтобы закрепиться.

П: Я думаю, что вышеупомянутая проблема будет не проходящей и поэтому, я думаю, что лучше всего сохранить хорошие воспоминания, которые у нас есть и быть в жизни друг друга друзьями, а не парой.

Я поняла, что обсуждать тут нечего уже. Я ответила.

Я: привет П. Я уважаю твое решение. Я понимаю, что карьера важна для тебя и искренне желаю достичь всех твоих целей. Меньше всего я хотела бы препятствовать твоей карьере и создавать неудобства в твоей жизни. Это было прекрасное время вместе, которое я запомню.

Он ответил, ок, тогда я завезу на выходных твои вещи. Я подумала и ответила через час, что я думаю, он может прислать их почтой и попросила его почтовый индекс. У меня оставалась его грелка для шеи. Он не ответил.

Два дня я сходила с ума. На третий пошла на headhunter и разместила свое резюме для удаленной работы. Мне предложили рекрутинговый проект в России, я сразу согласилась, начала работать. Потом гостила у подруги и её муж, владелец завода, спросил как дела, чем я занята, я рассказала и он предложил мне ещё один рекрутинговый проект по поиску и релокации из России работников для его завода. Я взяла время на просчёт проекта. Он его устроил. И он предложил мне работу, рабочую визу, хороший годовой доход и служебную машину. Я работаю фулл-тайм, творчество забросила, нет вдохновения. На СЗ познакомилась с одним мужчиной, стала встречаться с ним время от времени. Но энергии не хватает, тяжело, стала сливаться, пропускать сообщения, звонки, отказываться от встреч под предлогом работы.

Я написала ему спустя 4 недели, долго думала, стоит или нет, но потом решилась, у него оставалась настольная игра, которую я привозила к нему, и это не моя вещь, надо вернуть ее детям:

Я: Привет, П. Надеюсь у тебя все хорошо. Дети ждут игру. Хотела узнать, отправил ли ты её уже? Спасибо.

