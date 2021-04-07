Мнение: Яхты – позор России (Предвыборное предложение Первое)

Ну и- в рамках обрисовки предвыборной программы: поговорим об одной из самых насущных проблем современной России. Это, конечно, никакой не ковид и уж никак не глобальное потепление; ключевая проблема – яхты. Что делать с яхтами, а в особенности – с их владельцами?

Вот это – яхта Абрамовича, «Эклипс» (1,2 млрд. долл.)

А вот – яхта Усманова, «Дильбар» (0,6 млрд. долл.)

А это – яхта Андрея Мельниченко, Sailing Yacht A (0,4 млрд. долл.)

И т.д.

Что прежде всего бросается в глаза, когда смотришь на эти фотографии? Естественно, главное – что это никакие не яхты. Как там в словаре Даля было: «Яхта ж. потешное, мореходное, небольшое судно». НЕБОЛЬШОЕ – вот ключевое слово. Яхта, в традиционном понимании нормального человека – маленькое плавсредство, позволяющее владельцу почувствовать себя С КОМФОРТОМ наедине с морем-окияном.

Все ж эти плавучие монстры отечественных, не побоимся этого слова, капитанов бизнеса – именно что ОГРОМНЫЕ. Это такие «Титаники», надводные многоэтажки. Какое уж там «единение с океаном» – бог весть, ближе, наверно, полежать на 20-м этаже небоскреба с видом на залив. Зачем такие «яхты»? Как средство передвижения они слишком медленные, ощущения близости к природе они тоже не дают. При этом стоят совершенно космических денег, причем не только на приобретение, но и на эксплуатацию.

При этом российские олигархи со своими монструозными «красавицами» оккупируют все «Топы» самых дорогих яхт мира, хоть «десятки», хоть «двадцатки» – и с ними там конкурируют только всякие султаны Брунея и прочие нефтяные шейхи Ближнего Востока. Как так получается? ЗАЧЕМ российские бизнесмены участвуют в этом бессмысленном соревновании «у кого больше и дороже «яхта»? И какое дело до этого нам – бессловесному скоту и быдлу, т.е. (второе наименование) – гражданам РФ?

Ответ, мне кажется, более чем очевиден: российские миллиардеры строят себе яхты по одной-единственной причине – им банально НЕКУДА девать деньги. То есть никакой РАЗУМНОЙ причины иметь яхту за миллиард и 162 метра длиной нет и быть не может, и строить такое можно только с отчаяния: валяется лишний миллиард, надо же его хоть куда-то потратить!! Как говорил в аналогичной ситуации герой Шукшина из «Калины красной» – «Мне деньги жгут ляжку».

Мне тут, конечно, многие возразят, а еще больше – возразят с искренним возмущением: мол, как это – некуда?? Да у того же Мельниченко, с яхтой почти за полмиллиарда, весь бизнес (который, собственно, эти полмиллиарда и принес) – в Красноярском крае, где у рабочих средние зарплаты до 500 баксов в месяц не дотягивают, а в городе Красноярске постоянно «режим черного неба», что само по себе звучит как будто из фильма про постапокалипсис. Как это – некуда девать деньги?!

Возмущение понятно; тем более, что владельцы самых крутых в мире яхт – они же, по странному совпадению, одновременно владельцы (по крайней мере, номинальные) еще и наиболее прибыльных и дорогих промышленных активов в Российской Федерации. И эти промышленные активы нуждаются в более активной модернизации, а их работникам неплохо было бы платить больше денег – это самым лучшим образом отразилось бы на общем объеме платежеспособного спроса внутри нашей страны, что, в свою очередь, могло бы способствовать экономическому росту и развитию пресловутого малого и среднего бизнеса.

А что мы видим вместо этого? Вместо этого люди себе «яхты» строят, как будто соревнуясь, у кого больше!

Естественно, если у людей деньги до такой степени ЛИШНИЕ – их бы хотелось отобрать на общественные нужды. Бог с ними, с яхтами – пусть их себе шейхи строят. А не будут строить – тоже не беда, уже имеющихся хватит. Вот если б развернуть как-то денежный поток ВНУТРЬ страны, используя в том числе и фискальные меры – оно, пожалуй, было бы много полезней.

И нельзя сказать, что я с этой мыслью оригинален. Наоборот, у нас есть целая партия, называется КПРФ, которая постоянно носится с идеей «прищучить олигархов». Да и вообще эта идея – прищучить – народу всегда очень нравится. Правда, все идеи «прищучивания» почему-то сводятся только к двум: или национализация, или прогрессивное налогообложение. Или еще «пересмотр итогов приватизации», что на самом деле сводится все к той же национализации.

И понятно, почему это «не взлетает». Все национализировать – это опять переходить к строительству коммунизма, который мы уже строили и больше не хочется; а прогрессивная шкала – тут люди тоже смутно догадываются, что платить налоги с зарплаты по прогрессивной шкале придется в конечном итоге ИМ… А уж олигархи, как и приближенные к ним, всегда каким-то образом найдут, как получать те же миллиарды не в виде заработной платы – избегая таким образом прогрессивного налогообложения.

Некоторые, самые умные, даже догадываются, что Мельниченко и прочие построили себе яхты в любом случае не на зарплату – то есть «прогрессивка» к яхте никак не будет иметь отношения.

В общем, имеет смысл поискать «третий путь». Тем более, что его и искать не надо – он давно известен (правда, почему-то СОВСЕМ не обсуждается на девственных российских просторах – никем: ни «хазинцами», ни «навальновцами», ни «явлинцами» – никем вообще. Почему бы это?)

Способ простой, как три рубля: налогообложение имущества. То есть – облагать не прибыль, не доход, не зарплату, а собственно то, что это всё приносит – сами промышленные активы. Чем дороже твои активы – тем больше ты платишь. Желательно столько, чтобы на яхты больше 10 м длиной уже никак не оставалось. Но чтобы при этом, конечно же, всё, что реинвестируется в тот же актив (включая зарплаты персонала), от налога бы освобождалось.

При этом, что тоже очень важно, заодно решалась бы и проблема «борьбы с оффшоризацией»: уходить в оффшор стало бы во многом бессмысленно – оффшор «там», но имущество-то (тот же, условно, «Норильский никель») все равно «здесь», и платить налог на имущество оффшора все равно придется здесь, по месту пребывания имущества.

Налог на имущество вообще должен быть главным налогом в такой стране, как наша – где, как ни крути, основные доходы приносит промышленный экспорт нижних переделов, а не «мозги» и не какие-то виртуальные товары и услуги. Причем цель обложения имущества должна быть не столько фискальная, сколько мотивирующая – вкладывайся сюда, а не в яхты!

Хорошо было бы – для начала – хотя бы ввести идею «налога на имущество» в политический лексикон. А то похоже, что она блокируется, и весьма успешно, буквально «на дальних подступах». Большинство о ней даже не подозревает.

Но ничего: изберусь в Думу – я ее всем расскажу. С вашей поддержкой, друзья!

Начало – здесь .