 

Филипп Киркоров с детьми, Ольга Бузова, Варвара Шмыкова с сыном и другие на премьере мультфильма “100% волк”

07.04.2021, 20:12, Разное
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Вечером 6 апреля в кинотеатре “Октябрь” состоялась закрытая премьера анимационного блокбастера “100% волк”. Вместе с командой мультфильм представили Ольга Бузова и Клава Кока – девушки (и Александр Гудков) звучили голоса главных героев анимационной картины. В остальном мире работу австралийских и бельгийских мультипликаторов показали еще год назад, и только сейчас мультик о волках-оборотнях дошел до российских зрителей.

Первыми мультфильм увидели Филипп Киркоров, Варвара Шмыкова, Андрей Гайдулян, Настя Крайнова, Согдиана, Эвелина Бледанс, Наталья Бочкарева и другие. Многие гости пришли с детьми: например, Филипп Киркоров был в компании сына Мартина и дочери Аллы-Виктории, а звезда сериала “Чики” Варвара Шмыкова появилась на красной ковровой дорожке со всей семьей. Вместе с ней пришли ее мама, младшие братья и сестры, а также сын Корней. Со своими детьми также пришли Эвелина Бледанс, певица Согдиана, балерина и актриса Анастасия Меськова.

Сюжет картины рассказывает о наследнике семьи оборотней Фредди Люпине, который очень ждет своего 13-летия – именно в этом возрасте все его предки становились волками. Но в день рождения он внезапно превращается в пуделя.

Филипп Киркоров с детьмиВарвара Шмыкова с сыномОльга БузоваАнастасия Меськова с сыномКлава КокаСогдиана с сыном

Это мой первый опыт озвучки мультфильма. Было сложно, но интересно и весело! Героиня – моя полная противоположность. А самым большим счастьем для меня сегодня было видеть полный зал детей, слышать их задорный смех на протяжение всего просмотра. Советую идти на этот мультфильм семьей! Он добрый, позитивный – именно такой, как всем нам нужен этой весной,

– поделилась впечатлениями после просмотра Ольга Бузова.

Во всероссийский прокат мультфильм выйдет уже завтра, 8 апреля.

Варвара Шмыкова с семьейОльга Бузова и Клава КокаНаталья Бочкарева с детьми



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