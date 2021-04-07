 

На заметку: как составить вкусное и полезное весеннее меню для ребенка

07.04.2021, 20:12, Разное
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Мирна Сабах уверяет, что с правильно подобранным питанием нет необходимости давать детям витамины в виде пищевых добавок:

Многие детки отказываются принимать их, поэтому весной нужно грамотно составить рацион, полный природных витаминов. Добавляйте в пищу шпинат, морковь и картофель — в них содержится витамин А, важный для роста ребенка и хорошего зрения. Чтобы восполнить недостаток железа, включайте в питание чечевицу, фасоль, красное мясо, сухофрукты и макароны из цельнозерновой муки. А цинка, играющего ключевую роль в поддержке нашего иммунитета, много в фасоли, нуте, чечевице и кешью.Главное — все в меру. Обновленный рацион стоит вводить постепенно, чтобы не подвергать ребенка и его организм стрессу.

Важно консультироваться со специалистами перед коррекцией питания. Если вы заметили, что у детей пропал или слишком сильно вырос аппетит — пересмотрите свой подход и обратитесь к врачу.

Трудности в коррекции детского питания зачастую возникают из-за того, что ребенок испытывает давление со стороны взрослых, требующих отказа от привычной пищи. Поговорите с ним, пусть он поделится своими чувствами и предпочтениями. Например, предложите ребенку вместе составить меню на неделю, собрать ингредиенты, которые ему нравятся.

Здесь важно быть понимающим и поддерживающим другом для ребенка — обсуждайте выбор меню, будьте его ролевой моделью. Очень важно не зародить в детях отвращение к новым блюдам, а также уберечь их от стресса и давления. Разрешайте малышам участвовать в процессе приготовления, позвольте им самостоятельно собрать салат, приготовить соус, разложить курицу или нарезать фрукты. Не прогоняйте детей с кухни, — комментирует Мирна Сабах.

Майкл Эллис добавляет:

Будьте примером для ребенка, даже в питании. Мы с женой полностью перешли на сбалансированный рацион, когда родился наш сын, чтобы он видел на столе только полезную пищу. Ищите альтернативу привычным продуктам — конфеты из фиников и с кокосовой стружкой ничуть не хуже шоколадных. Играйте с ребенком: создайте театральное представление из обеда или ужина. В нашей сети отелей мы провели эксперимент и заметили, что необычная подача — залог успеха. Так мы придумали “театр в тарелке” — новую концепцию детского меню, где каждое блюдо — интерактивное мини-шоу. Например, овощные палочки с гуакамоле мы подаем в игрушечной лейке и украшаем свежей зеленью, предлагая малышам поливать овощные грядки. Дети остаются в восторге от блюда. Творческий процесс занимает ребенка — создайте с ним картину из соуса и овощей, разбудите его воображение, пусть прием пищи станет увлекательным представлением, где он — главный герой. В помощь родителям сеть отелей Jumeirah предлагает простые рецепты, которые можно приготовить вместе с ребенком, обсудив ваше новое, полезное меню.

Пицца “Маргарита” из цельнозерновой муки

Ингредиенты:

200 г теста для пиццы из цельнозерновой муки
100 г сыра моцарелла
3 спелых томата
Чеснок
Оливковое масло
Лук репчатый, 1 шт.
Свежий базилик
Оливковое масло
Соль/перец по вкусу

Приготовление:

1. В разогретую до 180 градусов духовку поместите тесто для пиццы на пару минут, смазав перед этим оливковым маслом.

2. Через 3-5 минут переверните тесто и сразу же добавьте 10 мл домашнего томатного соуса и 100 г нежирного сыра моцарелла.

3. Поставьте в духовку на 25 минут. 

4. По готовности украсьте базиликом и сбрызните оливковым маслом холодного отжима.

Домашний томатный соус:

1. Очистите 3 спелых томата от кожуры, затем нарежьте на мелкие кубики и обжарьте в трех столовых ложках оливкового масла. 

2. Добавьте две столовые ложки измельченного лука, один большой мелко измельченный зубчик чеснока и нарезанный свежий базилик. 

3. Обжаривайте на сильном огне в течение трех минут, затем уменьшите огонь и обжаривайте еще 10 минут на слабом огне, добавив одну столовую ложку томатного концентрата и одну-две столовые ложки воды, чтобы заменить испарившуюся жидкость. 

4. По готовности взбейте или протрите через сито, чтобы получить однородный соус.

Салат “Сделай сам” с беконом и авокадо

Ингредиенты:

15 г бекона
60 г листьев салата ромен
20 г сыра чеддер
40 г авокадо
Багетный хлеб
Оливковое масло
Яйцо, 1 шт.
80 г куриной грудки
Зубчик чеснока

Для соуса:

10 мл домашнего майонеза
20 мл сметаны
Зубчик чеснока
Пармезан
Анчоусы
Соль
Лимонный сок

Приготовление:

1. Пожарьте бекон на среднем огне до хрустящей корочки и нарежьте его соломкой. 

2. Затем ополосните  листья салата, нарежьте чеддер кубиками, авокадо ломтиками и багетный хлеб. 

3. Хлеб приправьте небольшим количеством соли и оливкового масла, а затем обжарьте до хрустящей корочки.

4. Отварите яйцо в течение девяти минут и разрежьте на четвертинки. Затем на разогретой сковороде потушите до готовности куриную грудку и нарежьте ломтиками. 

5. Выложите гренки, яйцо и чеснок на тарелку, добавьте соус, а авокадо, бекон, сыр и куриную грудку разложите рядом. 

6. Для соуса смешайте немного майонеза, сметану, чеснок, пармезан, анчоусы, соль и лимонный сок.

Вегетарианские палочки с дзадзики, хумусом и гуакамоле

Ингредиенты:

4 средних морковки
1 огурец
100 г спаржи
150 г брокколи
Греческий йогурт
Нут
Авокадо
Лимонный сок
Оливковое масло
Соль/перец по вкусу

Приготовление:

1. Помойте и порежьте морковь пополам. Почистите и бланшируйте спаржу и брокколи. 

2. Приготовьте хумус, смешав отварной нут, огурец, соль и немного лимонного сока. 

3. Затем приготовьте дзадзики. Для этого взбейте греческий йогурт, огурец, соль и лимонный сок. 

4. Для гуакамоле раздавите авокадо, смешайте пюре с лимонным соком, добавьте красный перец, соль и оливковое масло. 

5. Придумайте с ребенком свою подачу блюда — например, мы подаем их в виде овощных грядок с игрушечной лейкой.



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