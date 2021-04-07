Квотный рефлекс

Россия уверенно возвращается к плановой экономике. Первые жертвы — сахар и гособоронзаказ. Объясняет экономист.

Для начала напомню: эпопея с госрегулированием цен началась еще в декабре 2020 года, когда были подписаны соглашения по ограничению цен на сахар и подсолнечное масло. Сегодня эта история с ценами на сахар и подсолнечное масло продвинулась достаточно далеко.

В последних числах марта текущего года производители сахара, как сообщили «Известиям» источники — представители российского рынка сахара, приостановили его продажи торговым сетям. Пустые полки замаячили? Как так могло получиться?

Все просто. Еще 22 марта 2021 года, готовясь к продлению соглашений о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло, срок действия которых заканчивался 1 апреля текущего года, правительство пообещало производителям предоставлять субсидии из федерального бюджета на срок до 6 месяцев из расчета 5 рублей за 1 кг при условии, что отпускная цена повышена не будет.

Представьте себя на месте производителей сахара, которые были поставлены перед выбором: или сейчас реализовывать сахар по 36 рублей за килограмм, или спустя полторы-две недели, но уже с получением обещанной субсидии.„

Естественно, вы будете в такой ситуации придерживать товар. Было бы просто глупо не делать так. Именно так и стали делать. Неужели все это было непонятно заранее?!

А тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «правительство осуществляет все действия во исполнение соответствующего поручения главы государства таким образом, чтобы это не привело к каким-то товарным перекосам во всей товарно-продуктовой цепочке». Без комментариев…

Уже в декабре 2020 года, когда власти еще только решили порегулировать цены на сахар и подсолнечное масло, было понятно, что ни к чему хорошему это не приведет. Дальнейшее развитие этой ситуации полностью подтвердило обоснованность опасений. Более того, похоже, что ситуацию могут вообще довести до критической, причем не только с точки зрения цен, но уже и по наличию того же сахара в магазинах.

А вот самая свежая новость на эту тему. Минсельхоз стал распределять квоты на производство сахара-песка между производителями, то есть предприятия будут ежемесячно производить столько, сколько им будет установлено Минсельхозом. Только в этом случае они смогут претендовать на обещанные субсидии.

Но это не что иное, как командно-плановая экономика в новом, я бы так сказал, извращенном, виде. Похоже, власти и вправду смогут довести ситуацию до пустых полок. Согласитесь, еще недавно это невозможно было себе представить. А вот поди ж ты…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цены не сахар. Собкоры «Новой» изучили чеки в регионах страны

Рост цен на продукты не может остановить даже президент. Реальность — хуже данных Росстата: с начала года все стало дороже на 20–30%

Пример с ценами на сахар получается очень показательным с точки зрения того, что происходит, когда государство необоснованно и неэффективно начинает вмешиваться в экономику.

„

Но и это еще не все: власти хотят поэкспериментировать с национализацией.

На церемонии подписания Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы президент Владимир Путин высказался по поводу возможной национализации предприятий. Было сказано, что национализация возможна, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями. Казалось бы, ну и что?

Безусловно, гособоронзаказ должен выполняться. И именно в этих целях законодательство предусматривает целый ряд мер. Так, правительство вправе предоставлять исполнителям субсидии в целях предупреждения банкротства. Но почему мы уверены, что национализация гарантирует выполнение гособоронзаказа?

Давайте посмотрим на все это дело с точки зрения стимулов. Вы — частник, и вы хотели бы участвовать в выполнении гособоронзаказа. Ну а почему нет? Во всем мире частники борются за такие заказы. Потому что государство на то, что касается обороны, денег обычно не жалеет. Однако тут вдруг оказывается, что власти уже могут и не удовлетвориться стандартными процедурами обеспечения выполнения гособоронзаказа, если возникли проблемы. Власти готовы идти дальше, вплоть до национализации. Вопрос: захотите ли вы участвовать в подобных тендерах? То-то и оно.

Национализация как институт имеет право на существование в рыночной экономике. Однако она не должна превращаться в дубину, с помощью которой государство будет пытаться заставить выполнять обязательства тех, кто вступил с ним в контрактные отношения.

„

Не угрозой национализации необходимо добиваться выполнения обязательств со стороны исполнителя гособоронзаказа, а развитием конкуренции.

Чтобы было так: не выполнил гособоронзаказ — компенсировал государству издержки — выполнять будет другой подрядчик.

Но на это вряд ли стоит надеяться в обозримой перспективе, потому что у нас в целом сегодня явно прослеживается тренд на усиление влияния государства в экономике. Здесь — национализация, а здесь — усиление госрегулирования цен.

Я не против, чтобы государство вмешивалось в экономику для ликвидации провалов рынка. Это — нормально. Ненормально это тогда, когда такое вмешательство приводит только к ухудшению ситуации, которая у нас сегодня и так «не сахар».

Игорь Николаев

доктор экономических наук

—