“У нас у всех есть целлюлит”: Виктория Боня поддержала использование фотошопа

Популярная ведущая и модель недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором остановилась на теме использования фотокорректоров в соцсетях. По мнению знаменитости, подобная практика является вполне приемлемой и даже позитивной.

Отправной точкой комментария ведущей стала недавняя шумиха вокруг фотоснимка, выложенного известной западной моделью Хлои Кардашьян в своем Instagram. Дело в том, что часть пользователей оказалась возмущена чересчур идеальным телом красотки на фото в свете её реальной фигуры, которую можно увидеть на снимках других ресурсов. Однако, как полагает Виктория Боня, в подобных корректировках нет ничего предосудительного, более того, использование фотошопа придает изображениям красоты и “эстетики”. “Конечно, у нас у всех есть целлюлит, у всех есть растяжки, есть неудачные ракурсы, особенно если неправильно падает свет. Вот как Хлои – стоит против солнца. Видно, что у неё была липосакция живота, но она неплохо выглядит. У неё нормальное естественное лицо”, – отметила телезвезда. Она восхитилась немалой работой, проделанной Кардашьян над своей фигурой и, образно говоря, порекомендовала ей не удалять вышеуказанный кадр из соцсети, вопреки нападкам хейтеров. “Из того, что было, как она слепила себя, я просто аплодирую ей стоя”, – резюмировала Боня.



К слову, отечественная модель не постеснялась признаться, что и сама нередко обращается к услугам фотокорректоров. В частности, иногда она придает большего объема рукам, поскольку считает себя слишком худощавой, а периодически может сузить свою талию. Однако Виктория Боня добавила, что излишне увлекаться фотошопом все же не стоит, так как это может лишить хозяек аккаунтов естественности, да и вообще – преобразить до неузнаваемости.

Источник: life.ru