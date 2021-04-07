 

“У нас у всех есть целлюлит”: Виктория Боня поддержала использование фотошопа

07.04.2021, 20:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная ведущая и модель недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором остановилась на теме использования фотокорректоров в соцсетях. По мнению знаменитости, подобная практика является вполне приемлемой и даже позитивной.
Отправной точкой комментария ведущей стала недавняя шумиха вокруг фотоснимка, выложенного известной западной моделью Хлои Кардашьян в своем Instagram. Дело в том, что часть пользователей оказалась возмущена чересчур идеальным телом красотки на фото в свете её реальной фигуры, которую можно увидеть на снимках других ресурсов. Однако, как полагает Виктория Боня, в подобных корректировках нет ничего предосудительного, более того, использование фотошопа придает изображениям красоты и “эстетики”. “Конечно, у нас у всех есть целлюлит, у всех есть растяжки, есть неудачные ракурсы, особенно если неправильно падает свет. Вот как Хлои – стоит против солнца. Видно, что у неё была липосакция живота, но она неплохо выглядит. У неё нормальное естественное лицо”, – отметила телезвезда. Она восхитилась немалой работой, проделанной Кардашьян над своей фигурой и, образно говоря, порекомендовала ей не удалять вышеуказанный кадр из соцсети, вопреки нападкам хейтеров. “Из того, что было, как она слепила себя, я просто аплодирую ей стоя”, – резюмировала Боня.

К слову, отечественная модель не постеснялась признаться, что и сама нередко обращается к услугам фотокорректоров. В частности, иногда она придает большего объема рукам, поскольку считает себя слишком худощавой, а периодически может сузить свою талию. Однако Виктория Боня добавила, что излишне увлекаться фотошопом все же не стоит, так как это может лишить хозяек аккаунтов естественности, да и вообще – преобразить до неузнаваемости.

Источник: life.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.07 / Учёные научились из отходов получать биотопливо и лекарства

18.03 / Самарские ученые готовы разгадать главную тайну Солнца

24.09 / На Алтае археологи нашли зубы неандертальцев

11.12 / Девушка нашла в шкафу набитый деньгами старый рюкзак

02.07 / Мнение: Борис Шергин и апокриф «Сон Богородицы»

13.07 / Фейк РИА «Новости»: Приоткрыли… и тут же захлопнули

23.09 / Мигрень во время беременности и грудного вскармливания

22.10 / Зеленского обвинили в предательстве национальных интересов в угоду ЕС

07.09 / Мнение: Сербия выиграла от скандала со стулом

25.02 / Мнение: Почему москвичи переезжают в Севастополь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика