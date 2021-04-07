 

“Поддержал регенерацию функциональных нейронов”: Ученые сообщили об изобретении “клея для мозга”

07.04.2021, 20:00, Разное
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Объединенный коллектив американских ученых провел исследование, в ходе которого создал специальный материал, названный разработчиками “клей для мозга”. По словам исследователей, инновационный состав может помочь пациентам скорее проходить восстановление после черепно-мозговых травм, а также вновь вырастить нарушенные нейроны.
Как объясняют ученые, представляющие Университет Джорджии и работавшие в сотрудничестве со специалистами из Дьюкского университета (оба – США), особенный материал является гидрогелем, повторяющим структуру клеток, которые поддерживают нейроны. Механизм действия состава основан на связывании “клея для мозга” с совокупностью молекул белков, участвующих в процессе восстановления и роста клеток мозга после травматического повреждения. Специалистами был проведен эксперимент с использованием лабораторных крыс с различными мозговыми травмами, которым медики имплантировали разработанное средство. Результат показал более быстрое восстановление грызунов от травм по сравнению с сородичами, не снабженными гидрогелевыми имплантами. Более того, “мозговой клей” обеспечил стимулирование регенерации даже тех тканей мозга крыс, которые были повреждены чрезвычайно сильно. Стоит отметить, что эксперты смогли визуализировать данный процесс с использованием метода “очистки тканей”. Такая методика, в частности, позволяет придать мозговым тканям прозрачность и дает возможность увидеть сквозь них проявление активности нейронов.

“Благодаря методу очистки тканей мы смогли взглянуть вглубь процессов восстановления тканей и нейронных связей с помощью клея для мозга. Используя эти методы наравне с привычным электрофизиологическим исследованием, мы смогли подтвердить, что клей для мозга поддержал регенерацию функциональных нейронов в пораженной области”, – резюмировал один из авторов разработки, доктор Лохиташ Карумбайа. Специалист анонсировал практику использования “клея для мозга” в качестве инструмента для лечения черепно-мозговых травм у людей уже в ближайшей перспективе. Материалы научной работы были опубликованы в Science Advances.

Источник: www.vesti.ru



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