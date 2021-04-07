Мнение: Дубаец Дуров, натурщицы на балконе и попрание арабского этикета

1. Павел Дуров возглавил список богатейших людей Объединённых Арабских Эмиратов, согласно рейтингу миллиардеров Форбс. С состоянием в 17,2 миллиарда долларов (1,337 триллиона рублей) создатель Вконтакте и Телеграма оказался самым обеспеченным жителем Дубая. В мировом первенстве он занял 112-е место:

https://www.rbc.ru/business/06/04/2021/606c43209a7947413ffad9e4

https://www.forbes.com/billionaires/

Господина Дурова можно укорить в том, что свои деньги он заработал в основном благодаря российским разработчикам и пользователям, а теперь проживает за рубежом и платит там налоги.

Однако, кажется, не вызывает сомнений, что капитал он нажил честным путём, не продавая природные ресурсы, а успешно развивая новейшие технологии, и у типичного критика российского капитализма не должно быть к миллиардеру-айтишнику никаких претензий.

Среди российских богачей господин Дуров не одинок в этом отношении. Богатейшая женщина страны Татьяна Бакальчук (хозяйка интернет-магазина Вайлдберриз) заработала своё состояние в 13 миллиардов долларов (1,011 триллиона рублей) на электронной коммерции и занимает 164-е место в мировом рейтинге.

Лично я полагаю, что господин Дуров вполне может ещё вернуться в Россию. Судя по косвенным данным, решение о блокировке западных соцсетей уже принято, а у господина Дурова есть нужные навыки, чтобы грамотно претворить это решение в жизнь.

2. К вопросу о том, как недруги России и поддакивающие им журналисты дискредитируют моральный облик русских туристок за рубежом. Вопреки сообщениям суетливых СМИ, голых натурщиц на балконе в Дубае задержали всего лишь 12, и они являются не гражданками России, а прибыли из сопредельных стран (по некоторым данным, все или почти все – из одной и той же недалёкой страны):

https://lenta.ru/news/2021/04/05/russian_girls/

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56638282

Также, судя по последним данным, арестованный российский бизнесмен Концов не имеет отношения к организации фотосессии – он просто снял происходящее на видео из гостиничного номера в соседнем небоскрёбе, чтобы привлечь внимание общественности к нарушению общественного порядка:

https://lenta.ru/news/2021/04/05/ne_vinovat/

Российский IT-предприниматель Алексей Концов, задержанный в Дубае, не имеет никакого отношения к съемкам фотосессии с голыми девушками в отеле. Он просто снимал номер в соседней гостинице и поделился увиденным на балконе со своими подписчиками, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на знакомых мужчины.

Канал опубликовал видео, снятое Концовым: на нем видны обнаженные женщины в соседнем здании. Хотя задержанный российский гражданин непричастен к организации этих съемок, ему может грозить ответственность за то, что он выложил видео с ними в социальные сети. Сообщается, что предпринимателю наняли юристов, которые пытаются защитить его от наказания.

О том, что арестован автор фотографий и организатор мероприятия, стало известно из СМИ ранее 5 апреля. Чуть позже сообщили, что арестован Концов.

Для участниц съёмки, кажется, всё должно окончиться хорошо – их депортируют на родину.

3. Казалось бы, натурщицы в Дубае должны были знать или хотя бы догадываться о суровых местных законах и обычаях. Однако, судя по другим международным инцидентам, полное непонимание норм арабского этикета характерно не только для туристов из отдельных стран бывшего СССР.

Так, на недавней высокопоставленной встрече в Катаре представители аж целой президентской делегации «сидели, закинув ногу на ногу, тем самым демонстрируя подошвы своих туфель»:

https://ria.ru/20210406/pozor-1604422880.html

“Нельзя сидеть, положив ногу на ногу. Ноги считаются нечистыми, поэтому-то, сидя, нельзя показывать подошвы обуви. То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения”, — рассказал изданию эксперт по арабским странам, дипломат Андрей Романюк.

Он отметил, что девушка из <…> делегации также нарушила правила этикета, так как женщины на таких мероприятиях должны надевать брючный костюм или длинную юбку.

После бурной реакции в соцсетях фотографии удалили с сайта офиса президента…

Очень, очень странно. Ведь наверняка должны существовать какие-нибудь руководства с названиями вроде «Дипломатия для чайников», в которых прописаны такие элементарные вещи.