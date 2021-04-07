 

Врач рассказала о пагубном влиянии коронавируса на кожу

07.04.2021, 19:54, Разное
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Врач-косметолог, дерматолог Мадина Байрамукова рассказала о том, как коронавирусная инфекция COVID-19 может сказаться на коже человека. Специалист отметила, что после неё могут как обостриться хронические, так и появиться новые заболевания.

По словам Байрамуковой, чаще всего переболевшие наблюдают выпадение волос, но могут быть и другие проявления. Среди них – высыпания, небольшие кровоизлияния, изменение цвета кожи, купероз, акне и другие проблемы. При этом тяжесть течения инфекции не имеет значения, сообщает “Радио 1”.



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