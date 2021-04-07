 

Под Ростовом мужчина умер из-за застрявшей в грязи машины скорой помощи

07.04.2021, 19:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Грязь на дороге стала причиной смерти мужчины из Ростовской области. Из-за неё врачам не удалось госпитализировать своего пациента.

Житель хутора Родники Кагальницкого района вызвал скорую помощь после того, как у него повысилось давление. Однако медицинский автомобиль застрял в грязи и его пришлось вытаскивать с помощью трактора. Из-за задержки медики не успели вовремя помочь мужчине и он скончался, сообщает телеканал “Царьград”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.03 / Скандалы: Битва за офшоры

01.10 / Задержаны двое из воров, укравших подарок Путина

08.01 / Михаил Галустян анонсировал скорый выход второго сезона шоу «Миша портит все»

29.01 / Умер изучавший озоновые дыры химик

12.01 / Некоторых россиян в 2021 году ждет пенсия выше 30 тысяч рублей

11.12 / В Москве подозреваемый в педофилии шахматист выпрыгнул из окна на пятом этаже

01.03 / Мнение: Алла Пугачева в творчестве художников позднего СССР

05.11 / Мутация красоты – Личное мнение

25.01 / Мнение: Растет угроза для “Свободной Европы”

18.12 / Скандалы: «Массандру» слили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика