Под Ростовом мужчина умер из-за застрявшей в грязи машины скорой помощи
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Грязь на дороге стала причиной смерти мужчины из Ростовской области. Из-за неё врачам не удалось госпитализировать своего пациента.
Житель хутора Родники Кагальницкого района вызвал скорую помощь после того, как у него повысилось давление. Однако медицинский автомобиль застрял в грязи и его пришлось вытаскивать с помощью трактора. Из-за задержки медики не успели вовремя помочь мужчине и он скончался, сообщает телеканал “Царьград”.
Смотреть комментарии → Комментариев нет