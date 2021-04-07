Мнение: Нетелепаты

Друзья, я вчера попросила рассказать, в каких случаях мужчина может не писать после свидания, при том, что девушка ему понравилась. Это была задача на понимание обратной связи.

Большинство повторили то же самое, что раздается из каждого утюга: “Он либо умер, либо ты ему не понравилась!”

Все ваши примеры, в основном, были про то, что она ему не понравилась. Хотя условием было “понравилась”.

Несколько примеров о том, что он потерял телефон или заболел. То есть то самое саркастическое “умер”.

Во всех этих примерах плохо то, что субъектности девушки никто почти не увидел.

Про субъектность сейчас тоже раздается из каждого утюга. Но никто почти не понимает, о чем речь.

Имеется обычно в виду что-то феминистское: “Нельзя делать из женщины объект!”

Как будто мужчина действительно может это сделать с женщиной, а не просто ломает себе эмпатию.

Когда вы относитесь к людям как к объектам, вы не можете их понять, вы лишаетесь возможности с ними взаимодействовать, вы не можете на них повлиять, вы уязвимы в отношениях с ними. И мужчины, и женщины, рапаны, относятся к другим как к объектам.

И вы вчера писали о ситуации “он не пишет” так, будто женщина – объект и ее поведение никак не влияет на поведение мужчины.

Все ваши примеры касались только мужчины, чего он хочет или не хочет, а женщину вы вообще не рассматривали, как если бы она была просто корзинка с пирожками, и вы бы обсуждали причины, почему мужчина их хочет, но не ест:

1. Гастрит. 2. Диета. 3. Пост. 4. Страх отравления. 5. Недавно покушал

Субъектное отношение – это когда вы при взаимодействии с человеком учитываете его поведение, его действия, обратную связь учитываете. И когда вы хорошо понимаете, что поведение человека влияет ваше поведение, а на ваше поведение – его.

Я сама много раз упрощала причину, почему человек не делает шагов, когда его очередь, до “не хочет”.

Не делает, потому что не хочет. “Не может” изредка тоже случается, но это можно упразднить.

Но, друзья мои, вы, оказывается, не видите разницы между “не хочет” и “не понравилась”.

А разница – в субъектности женщины.

Вот если бы вместо женщины была вещь, мы могли бы считать, что не хочет = не понравилась.

Но даже с понравившейся вещью все сложней, потому что может быть:

1. Нет свободных денег

2. Не сезон

3. Дорога в обслуживании

4. Выбивается из общего стиля или образа жизни

Видите сколько причин разделяют “не хочет покупать” и “не понравилась”?

Понравилась, но не хочет покупать, потому что… и дальше причины, которые описывают противоречивый контекст.

Маркетологи должны знать, что от “понравилась” до “захотел купить” стоит контекст со множеством нюансов.

Даже вещь – не сферический конь в вакууме. Она должна вписаться в бюджет, в стиль, в сезон, во весь контекст.

А человек – не вещь. С ним все намного сложней.

Человек может не только не вписаться в контекст, но и дать отрицательную обратную связь.

Если бы, выбирая вещь, мы могли бы ясно видеть ее отношение к нам, наш выбор усложнялся бы.

Зачем вам автомобиль, который от вас тошнит? А зачем мясорубка, которой вы не нравитесь?

Отношение к нам вещей представлять дико, ведь большинство даже отношение людей видят.

Думают, что учитывают, но в реальности игнорируют.

Многие уверены: чтобы понять, понравились ли они, надо спросить.

Нетелепаты.

Бывает такой колпачок “нетелепат” или шланг, но мы – про настоящих нетелепатов, которые примериваются к людям как к вещам, оценивают их так и сяк, решают в одно рыло (свое), подходит им человек или не подходит, не обращая внимания на обратную связь.

И не хотят обращать. Обратная связь им мешает. Нарушает картину мира, где есть только одна воля – их.

Через корону обратная связь не видна, а если вдруг виднеется, можно надеть на человека колпачок.

Человек – субъект, он проявляет свое отношение во всем, в речи, интонациях, мимике, в поступках, в реакциях, но колпачок, надвинутый на него, и корона, надвинутая на себя, помогают огородиться от этого видения.

Иногда нетелепаты вдруг решают, что должны стать телепатами и начинают развивать “третий глаз”.

Собственные глаза закрыты короной, в ушах бананы, все нормальны органы чувств отключены, чтобы не видеть обратную связь, но третий глаз они развивают.

Вчера в задании вы должны были увидеть, что?

Если мужчине понравилась девушка, но она вела себя 1)незаинтересованно, 2)надменно или резко, он мог решить, что обратная связь – отрицательная, и мотив делать дальнейшие шаги у него пропал. Понравилась, но пробивать стену неохота.

И это еще не все причины. Мужчина мог во время общения получить информацию, которая демотивировала и нагрузила его, несмотря на симпатию к девушке: 3) она не свободна от отношений или до сих пор влюблена в другого, 4)она резко высказывалась о том, что для этого мужчины важно или дорого, 5) их графики или образ жизни совершенно не совпадают, 6)она похожа на кокетку или интриганку, с ней опасно связываться 7)она религиозная девственница или просто девушка слишком строгих правил.

Это только часть причин из серии “лишняя информация”.

Еще в обратной связи могли присутствовать моменты, нарушающие спонтанность самого мужчины.

Если вы хотите учиться рыбалке, вы должны знать, что спонтанность человека в общении с вами зависит от вас.

Почему при общении с нерыбами люди чувствуют такую легкость и такой прилив вдохновения? Потому что это общение протекает гладко, живо, спонтанно, они не натыкаются все время свои и чужие пороги. Это происходит из-за эмпатии нерыб, из-за их умении видеть обратную связь каждый момент времени и ориентироваться на нее при общении.

Трудности в общении снижают симпатию, и большинство людей после трудного общения с вами решат, что вы им несимпатичны, но иногда бывает как в нашей задаче, человек замечает, что вы ему нравитесь, но он себе в общении с вами не нравится совсем и ему продолжать не хочется.

Поэтому еще, как минимум, три причины в ответ к нашей задаче, это: 8) он чувствовал себя не в своей тарелке, 9) общение отняло много сил, 10) не почувствовал в себе ничего сексуального.

Это все зависит от обратной связи! То есть, если бы девушка хорошо рефлексировала свою симпатию и умела ее выражать, она могла бы дать нормальную обратную связь, ведь мы рассматриваем ситуацию, когда девушке понравился мужчина и она потом ждала продолжения.

Почему это актуально именно для девушек-рапанов, понятно? Потому что именно они дают искаженную обратную связь. Мало того, что они плохо рефлексируют свое отношение и часто сомневаются, так они еще и боятся честно рефлексировать, защищаются зеленым виноградом на всякий случай, думая, что это поможет им “не влипнуть”, “не выглядеть голодной”, “выглядеть как девушка-плюс”. Собственно они и выглядят как девушки-плюсы, поэтому нормальным мужчина (не бабникам, с равной ОЗ) не хочется иметь с ними дело. Опытные бабники не спотыкаются о пороги и не особенно обращают внимание на отрицательную обратную связь, понимая, что чаще всего надменность и резкость девушки – маска, которые слетает после второго бокала шампанского в обстановке тет-а-тет. У приличных онегиных нет такого опыта и они спотыкаются обо все такое. Тем более, когда перед ними – рапан, который еще больше обо все спотыкается.

Я сто раз описывала это раньше, но очень важно понимать, для чего сейчас нам знания об этом.

Не для того, чтобы женщины-рапаны кроили из этого колпачки, надевали на пропавших без вести мужчин и искали их с копьем Победителя и с Ищейкой.

Знания о том, что причины могут быть в отрицательной обратной связи, взаимных порогах и лишней информации, нужны для того, чтобы на новых встречах с новыми людьми этого не допускать. С новыми!

Гоняться за мужчиной, который пропал, женщине не выгодно, даже если она сама все испортила. Не важно, пороги у него или ноги, онегин он или плюс, важно, что он не хочет. Женщина может сделать шаг, если у нее есть для этого красное поле, например, мужчина много потратил на нее на первом свидании и она может написать, что хочет угостить его в ответ. Красное поле – если ход будет выглядеть красиво, прилично. Или, например, он интересовался чем-то и расспрашивал, как найти, женщина может прислать ему ссылку с полезным комментарием. Если формально хода нет, но есть какой-то запрос второго или долг ему, красное поле тоже есть. А если ничего такого нет, если мужчина просто пропал и все выглядит так, что он не заинтересован, нужно смириться и не пытаться “отыграть назад”. Отыграть назад нельзя, видеть ошибку надо для будущих результатов. С тем, что здесь ничего сделать нельзя, надо смириться. Это и будет уважением к чужой воле.

Но вывод из этого многие сделали совершенно неверный. Они решили, что если женщина никак не может изменить решение мужчины, значит она никак не могла повлиять на это решение раньше. Еще как могла! И сможет в новых отношениях, если увидит, как. Вы должны понимать, что очень многое зависит от вас, от обратной связи, которую вы даете другому, что в половине случаев своих обломов вы нравились, но отталкивали обратной связью, а еще в половине могли бы понравиться, если бы нормально себя вели. Если речь не о пропасти ваших ОЗ, вы вполне могли бы вызвать симпатию, если бы не были такими рапанами.

Вот почему нельзя делать глупый вывод: не пишет, значит не горит!

Во-первых, не горит – это естественно. Само ожидание, что кто-то, увидев вас, загорится – беда и корона.

Вы можете рассчитывать, что на первом свидании симпатичный вам человек почувствует к вам симпатию.

Симпатию почувствует и интерес к продолжению общения. Это уже – много.

Опишите, как это выглядит и в чем проявляется во время общения. Во время, а не после. А то многие нетелепаты знают только один способ определить интерес. Если он сам сказал (на щипцы) и на следующий день написал еще раз. Нет, отношение к вам надо видеть во время общения.

Во-вторых, вы должны быть уверены, что давали адекватную обратную связь, то есть понравившемуся человеку дали понять, что он понравился. Если нет, значит вы не умеете самого главного в коммуникации. Дать положительную обратную связь – это ни в коем случае не значит вцепиться. Вцепившиеся снижают свою СЗ, потому что выглядят навязчиво и даже угрожающе. Рапунцели потому и варят кислые щи, чтобы не подумали, что они вцепились. Обратная связь должна быть положительной, не кислой, и без липкости. Кислятина липкости не помеха, а вот нормальной обратной связи – да.

Приведите примеры, как это отличать.

В-третьих, то, о чем вы говорите и как вы себя позиционируете, не должно идти в пику человеку, особенно при первом общении. Если вы все время спорите, постоянно что-то декларируете и навязываете, или “защищаете границы”, вы утомляете и грузите человека. Если у вас решето, вы обязательно расскажете лишнее. Если вы поднимаете скользкие и сложные темы, вы имеете больше шансов его загрузить.

Очень часто рапаны словно специально находят такие темы, на которые даже с близким человеком говорить чревато конфликтами, а уж с новым знакомым тем более.

Приведите такие темы в комментариях.

И в-четвертых. Нельзя быть ни пассивным, ни аутично-активным, то есть все время дудеть в свою дуду, не замечая реакций человека и штурманя направление беседы. Нужно научиться общаться, это значит вместо монолога или молчаливого слушания строить полноценный диалог.

Опишите, что это значит.