 

РФПИ назвал фейками сообщения СМИ о дополнительных проверках «Спутника V» в Европе

07.04.2021, 19:40, Новости дня
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Сообщения СМИ о том, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проводит проверку клинических испытаний «Спутника V» на соответствие этическим нормам, не соответствует действительности, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Сообщение о проверке в отношении клинических испытаний вакцины «Спутник V», опубликованное сегодня Financial Times, является некорректным. Команда «Спутника V» проходит обычную процедуру одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), в рамках которой надлежащая клиническая практика (GCP) является стандартной для всех вакцин», – сообщил РФПИ в Twitter Sputnik V.

EMA специально пригласили для проведения экспертизы регистрационного досье, для этого предоставляется вся необходимая документация.

Ложные сообщения анонимных источников пытаются повлиять на объективность процедуры одобрения EMA, подчеркнули в РФПИ.

Ранее Financial Times сообщило, что ЕМА якобы планирует проверить соответствие проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявлял, что Евросоюз не спешит допускать на рынок вакцину «Спутник V» из-за опасения высоких качеств российского препарата, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе аналогам.



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