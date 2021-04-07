Видео: Зачем Украине новая война

В Донецке прогнозируют, что новый широкомасштабный конфликт с Украиной начнется ближе к концу апреля. ВСУ стягивают войска к линии разграничения и многократно ужесточили «артиллерийские дуэли» с ДНР и ЛНР. Военное обострение не нужно ни России, ни Донбассу, но необходимо Владимиру Зеленскому. Остались ли шансы на то, чтобы избежать самого страшного?

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Дмитрий Бавырин