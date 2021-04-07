 

Россотрудничество объявило о закрытии представительства в Киеве

07.04.2021, 19:40, Новости дня
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В Киеве закроют офис Россотрудничества, но агентство продолжит проводить культурные мероприятия на Украине, сообщил замглавы федерального агентства Павел Шевцов.

«К сожалению, в соответствии с санкциями, введенными украинским правительством против Россотрудничества, здание представительства агентства в Киеве будет закрыто», – сказал Шевцов РИА «Новости».

Он добавил, что мероприятия на Украине продолжат проводить, по его словам, «пандемия научила эффективно использовать онлайн-формат».

«Многие культурные мероприятия уже переведены в онлайн с использованием разных платформ, сейчас еще более активно будем внедрять этот вид работы. Будем искать все возможности, чтобы поддерживать людей, заинтересованных в дружбе с Россией», – указал он.

Замглавы агентства указал, что российская сторона не намерена расторгать межправсоглашение с Киевом о работе культурных центров. «Санкции, которые вводятся, не имеют отношения к действию межправсоглашения об открытии центров», – отметил Шевцов.

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении десяти граждан Украины, причастных, по версии Киева, к контрабанде. Санкции предусматривают блокировку активов, экономических операций и транспортных действий.

Этим же указом были введены санкции против Россотрудничества и десяти российских организаций, среди них: «Волга-Днепр», 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта «Дальзавод», «Севмормаш-2М», «Снабком», завод «Спецагрегат», завод «Молот-механика», специальная производственно-техническая база «Звездочка».



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